Назван объем «серых» зарплат в России

Назван объем "серых" зарплат в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на долгосрочный бюджетный прогноз, внесенный правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 год.

Отмечается, что объем зарплат, с которых не уплачиваются налоги и страховые взносы, достигает 10 трлн рублей в год.

"Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономками", — говорится в документе.

Авторы прогноза добавляют, что добросовестные налогоплательщики "уходят в тень" из-за возникающих дисбалансов в налоговой нагрузке, что приводит к потере конкурентоспособности.

Спираль "теневизации" экономики раскручивается потому, что для сбалансирования бюджетной системы России требуется повышение налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков, подчеркивается в документе.