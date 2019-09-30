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Назван объем «серых» зарплат в России 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Назван объем «серых» зарплат в России
Фото: depositphotos.com
Назван объем "серых" зарплат в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на долгосрочный бюджетный прогноз, внесенный правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 год.
Отмечается, что объем зарплат, с которых не уплачиваются налоги и страховые взносы, достигает 10 трлн рублей в год.
"Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономками", — говорится в документе.
Авторы прогноза добавляют, что добросовестные налогоплательщики "уходят в тень" из-за возникающих дисбалансов в налоговой нагрузке, что приводит к потере конкурентоспособности.
Спираль "теневизации" экономики раскручивается потому, что для сбалансирования бюджетной системы России требуется повышение налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков, подчеркивается в документе.
Ранее сообщалось, что Росстат назвал объем теневой экономики России.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Росстат , Госдума , РИА Новости
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