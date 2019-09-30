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В США нашли «ахиллесову пяту» России 

Рамблер 1 час назад
Российский экономист Яков Миркин прокомментировал доклад американской корпорации «Рэнд» («Исследование и разработка») о способах ослабления России.
В статье для «Российской газеты» Миркин оценил 300-страничный доклад и признал, что самыми эффективными мерами для разбалансировки России «Рэнд» считает давление на экономику.
Как пишет Миркин, в США признали экономику ахиллесовой пятой России. Авторы доклада предлагают ограничить российский экспорт углеводородов, снизить на них мировые цены, препятствовать созданию новых трубопроводов, воздействовать торговыми и финансовыми санкциями, поощрять утечку мозгов из России.
Экономист процитировал отрывок из доклада, в котором говорится, что российская экономическая политика часто бывает контрпродуктивной.
«Ничего не делая, не предпринимая никаких активных мер со стороны Соединенных Штатов Америки, просто позволим им продолжать свое плохое регулирование, свой контроль со стороны государства, свои расточительные инвестиции, все то, что будет и дальше лимитировать их экономический вес и военный потенциал», — говорится в докладе.
Миркин признал, что большинство российских экономических показателей января — мая 2019 года хуже, чем в тот же период 2018 года. По его мнению, меры по стимулированию сверхбыстрого роста давно известны в международной практике.
Экономист предложил создать специальную администрацию развития при президенте России, как это делалось в странах «экономического чуда».
«Все стимулы — кредиты, процент, валютный курс, налоговые и любые другие льготы, ножницы для административных барьеров — под инвестиции, под рост. Только тогда начнётся игра на опережение по-взрослому. "Перенапрягаться"? Никак нет — расти, развиваться, конкурировать в открытом мире», — заключил Миркин.
Комментарии330
Экономика , Видео , Яков Миркин , "Российская газета"
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