Помощь МВФ Украине оказалась под угрозой

Принадлежащая олигарху Игорю Коломойскому компания «Арлан» погасила часть долга Приватбанка перед Национальным банком Украины, сообщается на сайте регулятора. В Международном валютном фонде (МВФ) подозревают, что Киев хочет пойти на сделку с Игорем Коломойским, бывшим владельцем банка, и если это случится, то Украине могут отказать в новой программе поддержки.

Сумма платежа не указывается, но в пресс-службе Нацбанка подчеркнули, что «Арлан» выполнил обязательства в полном объеме. Отмечается, что это только второй случай, когда долги Приватбанка выплачивает поручитель. В начале сентября таким же образом поступил Никопольский завод ферросплавов.

Власти Украины национализировали Приватбанк в декабре 2016 года. С того времени Коломойский добивается признания этого решения незаконным. После победы на президентских выборах Владимира Зеленского , которого подозревают в связях с ним, олигарх вернулся на Украину. С того момента в республике появились подозрения, что Киев готовится либо отменить национализацию, либо компенсировать олигарху потери в рамках готовящегося соглашения.

Иск о взыскании долга с «Арлана» Нацбанк подал в суд Днепропетровской области в мае 2018 года, но только в сентябре стороны заключили мировое соглашение, в рамках которого компания признала обязательства.