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«Известия»: Минфин может потратить почти 5 млрд рублей на выплаты увольняемым чиновникам 

ТАСС 1 час назад
Минфин планирует выплатить 4,8 млрд рублей в качестве компенсаций увольняемым чиновникам за три года. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По расчетам заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, которые приводят "Известия", до 2022 года могут быть уволены около 13 тыс. госслужащих.
Ранее замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что с 2020 года планируется начать реализацию масштабной реформы в сфере госуправления, которая приведет к сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и одновременно к повышению оплаты труда тех госслужащих, которые не попадут под сокращение. Впоследствии пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов заявил журналистам, что правительство не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в госсекторе.
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Комментарии14
Экономика , Видео , Дмитрий Куликов , Татьяна Нестеренко , Олег Осипов , Минфин , газета "Известия"
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