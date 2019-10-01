Уволенным чиновникам заплатят миллиарды

Сотрудникам федеральных госорганов, увольняемым в рамках оптимизации, выплатят почти 4,8 миллиарда рублей в ближайшие три года (примерно по 1,6 миллиарда в год). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин

Точное количество служащих, которые подпадут под оптимизацию, в ведомстве не уточнили. Глава группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов считает, что речь идет о 13 тысячах человек.

Такое число получилось, так как средняя зарплата федерального чиновника (по данным Росстата ) в 2018 году составила около 127 тысяч рублей, а при сокращении работникам выплачивают компенсацию в три оклада.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что в первую очередь оптимизация затронет молодежь и работающих пенсионеров.

Дмитрий Белоусов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считает, что речь идет о выпускниках неспециализированных гуманитарных вузов. Эти вузы традиционно поставляли молодые кадры с невысоким уровнем квалификации в министерства.

Также, по мнению Белоусова, сократить могут работающих пенсионеров, продуктивность которых «не всегда на высоком уровне».

Ранее Минфин анонсировал планы масштабной реформы госслужбы. В ведомстве заявили, что в 2020 году в России планируют сократить пять процентов сотрудников территориальных органов власти, в 2021 году — еще десять процентов. За этот же срок оптимизация затронет десять процентов служащих центрального аппарата.

Как отмечают «Известия», благодаря оптимизации власти рассчитывают экономить до ста миллиардов рублей ежегодно. Сейчас эти деньги каждый год идут на повышение жалований чиновников для поддержания конкурентных зарплат.