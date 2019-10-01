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Премьер Украины заявил, что железная дорога в стране почти уничтожена 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что железная дорога в стране за предыдущие годы практически уничтожена и возложил ответственность за разрушение инфраструктуры на коррупционеров и некомпетентных руководителей. Об этом сообщило во вторник агентство УНИАН.
"Инфраструктура, которая нам досталась от Советского Союза, почти уничтожена, — приводит агентство слова Гончарука. — Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители. У нас на 90% истощена "Укрзализныця" (компания, владеющая и управляющая украинскими железными дорогами — прим. ТАСС). То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена", — сказал премьер-министр.
Глава правительства добавил, что на Украине почти каждый день горят локомотивы и не хватает подвижного состава, чтобы удовлетворять потребности бизнеса.
Ранее председатель ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко заявлял, что Украина находится за шаг от коллапса на железной дороге, отмечает УНИАН. По словам Криворучко, в стране остро не хватает грузовых вагонов, а "Укрзализныця" отвлекает внимание общественности от этого факта, распространяя новости о закупке пластиковых стаканов и вышиванок.
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Комментарии92
Экономика , Видео , Алексей Гончарук , Александр Криворучко , Укрзализныця , УНИАН , ИТАР-ТАСС
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