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Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе 

RT на русском + ещё 4 32 минуты назад
Минтруд направил в кабмин доклад о четырехдневке
Фото: РИА Новости
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе. Как отмечал премьер России Дмитрий Медведев, переход на короткую неделю возможен, но не «сию минуту».
Газета «Известия» сообщала, что в Министерстве труда и социальной защиты России планируют обсудить введение в тестовом режиме четырёхдневной рабочей недели на предприятиях.
Директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж заявил, что зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться. Вместе с тем продолжительность смен не должна расти.
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с ФАН прокомментировал подготовку эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Медведев , Максим Топилин , Ярослав Нилов , Минтруд , Госдума , газета "Известия"
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