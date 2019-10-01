Росстат: в России резко подорожал чай

В январе средняя цена 1 кг чёрного байхового чая в РФ составила 795,82 рубля, тогда как в августе этот напиток стоил 820,18 рубля. Об этом говорится в данных Росстата , с которыми ознакомился News.ru.

Отмечается, что в текущем году чай дорожал заметно сильнее, чем за аналогичный период прошлого года (с 762,47 до 772,97 рубля).

Вместе с тем за январь — август текущего года увеличилась и стоимость чёрного байхового чая в пакетиках (25 шт.) — с 61,54 до 62,32 рубля.

Ранее Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) заявила о возможном росте отпускной цены рыбы из-за поправок в Налоговый кодекс и повышения сбора на вылов некоторых видов.