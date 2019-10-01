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ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз-2019 по росту мировой торговли 

Прайм + ещё 2 19 минут назад
ВТО ухудшила прогноз по росту мировой торговли
Фото: Reuters
Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз по росту объемов мировой торговли в текущем году — до 1,2% с апрельских 2,6%, говорится в релизе организации.
"Объем мировой торговли товарами, как ожидается, увеличится на 1,2% в 2019 году. Это значительно ниже прогноза апреля по росту торговли, который составлял 2,6%", — говорится в релизе.
В 2020 году ВТО ожидает ускорения роста торговли до 2,7%, однако это также хуже весеннего прогноза в 3%. При этом организация прогнозирует рост мирового ВВП на 2,3% как в текущем году, так и в следующем.
ВТО называет главным негативным фактором для прогноза торговые конфликты. Риски также представляют финансовая волатильность и макроэкономические шоки. Как отмечается в релизе, в первой половине текущего года рост экспорта и импорта замедлился во всех регионах мира. Торговые риски остаются довольно высокими, и прогнозы на 2020 год зависят от того, насколько стабилизируется ситуация.
Между крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, с 2018 года идет так называемая торговая война. За это время стороны не раз садились за стол переговоров, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова взаимно повышали импортные пошлины.
Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября. Очередной раунд торговых переговоров ожидается 10-11 октября.
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Экономика , Личный счет , Рынки , ВТО
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