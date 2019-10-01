Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ

Согласно новой оценке правительства, профицит российского бюджета по итогам 2019 года составит всего 0,6% вместо ожидавшихся 1,7% ВВП. Расходы увеличатся до 19,3 трлн рублей вместо ранее планировавшихся 18,3 трлн. Доходы теперь ожидаются на уровне 19,95 трлн рублей вместо утвержденных текущим законом о бюджете 20,2 трлн рублей.

Ухудшение прогноза по профициту бюджета говорит о пересмотре изначально заложенных параметров, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Сокращение доходов обусловлено снижением нефтегазовых доходов, а рост расходов связан с корректировкой финансирования нацпроектов. К тому же на прогнозе сказывается консервативность Минфина . В любом случае бюджет РФ останется профицитным по итогам текущего года, помешать этому сможет только по-настоящему серьезный шок, уверены эксперты.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ МИНФИН И СТИМУЛЫ

Ухудшение прогноза по профициту бюджета в очередной раз говорит о консервативности Минфина, исходя из его оценки доходов, считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах

"Такое сильное снижение показателей может быть связано с пересмотром прогнозов в более консервативную сторону и нежеланием выглядеть слишком "богатыми" в разгар обсуждения бюджета", — говорит эксперт.

Однако время показывает, что Минфин регулярно перевыполняет прогнозы, добавляет экономист.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов считает, что бюджетная политика государства действительно становится стимулирующей, хотя это не было очевидным в первом полугодии 2019 года, когда рос бюджетный профицит, а расходы осуществлялись с заметным отставанием.

По его словам, существенное сокращение профицита должно способствовать росту экономической активности во втором полугодии 2019 года-начале 2020 года.

СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ

При этом явных причин для снижения доходов, по мнению Табаха, не просматривается. Сборы НДС растут, как от повышения ставок, так и от улучшения администрирования, бюджетный маневр для нефтегазовой отрасли был весьма аккуратным, поэтому не мог сильно повлиять на спад доходов.

Тем не менее налоговый маневр все же мог повлиять на показатель за счет роста компенсаций нефтяникам, считает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов . Действительно, ненефтегазовые доходы растут: собираемость налогов повышается, однако в то же время снижаются нефтегазовые доходы.

"Вместо заложенных изначально 60 долларов за баррель сейчас цена на нефть снизилась до 57 долларов. Это привело к отклонению по нефтегазовым доходам в 373 млрд рублей. Конечно, это дает минус для бюджета", — отмечает эксперт.

По его словам, ситуация должна сглаживаться за счет слабеющего рубля, но пока российская валюта не снижается так сильно, как проседают цены на нефть.

На снижение профицита бюджета повлияло изменение ожиданий по доходам и расходам бюджета, говорит Попов. При этом влияние сокращения прогноза по доходам менее значительно: оценка собираемости доходов в 2019 году снизилась только на 1,1% (или на 223 млрд рублей, что соответствует лишь 0,1% ВВП). Главная причина снижения прогноза по доходам — невыполнение плана по нефтегазовым поступлениям на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, говорит он.

РОСТ РАСХОДОВ

В основном рост расходов связан с увеличением финансирования нацпроектов и госпрограмм, говорит Мурашов. "Пересмотр предполагался изначально. Поэтому сейчас просто уточнили расходы", — объясняет он.

Пока бюджетное правило позволяет наращивать расход, добавляет аналитик.

Увеличение объема расходов бюджета соответствует примерно 1% ВВП, говорит Попов. Столь сильные дополнительные расходы, вероятно, связаны с необходимостью ускорить старт национальных проектов, а также с планами повышенной индексации пенсий с 1 января 2020 года. Рост бюджетных расходов должен способствовать повышению экономической активности в России, уверен он.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова не исключает, что рост расходов — это просто переложенные деньги. По ее словам, сейчас наблюдается смягчение бюджетной политики, что демонстрирует рост ВВП в августе на 1,6% годовых.

"Рост расходов федерального бюджета немного ускорился с 1,7% в первом полугодии до 2,5% за семь месяцев. Это хороший признак, который указывает на то, рост расходов, наконец, приближается к плану", — говорит она.

Экономист напоминает, что изначально план по росту расходов на полный год предусматривал 9% год к году.

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ДЕФИЦИТ?

Аналитики исключили ситуации с дефицитным бюджетом при новом пересмотре параметров.

Бюджет может оказаться дефицитным, только если сработает рисковый сценарий, но в такое все же сложно поверить, считает Мурашов.

По мнению Попова, сценарий с дефицитом маловероятен и допустим только в случае решения властей более агрессивно стимулировать экономическую активность бюджетными расходами.

"Но такая тактика контрпродуктивна, так как формирует риски роста инфляционного давления и утраты макроэкономической стабильности", — подчеркивает он.

"Если не случится апокалипсиса, равного по масштабам 2008 году, то нет, дефицита не будет", — соглашается Табах.

Доходы от нефти в бюджет поступают с задержкой в несколько месяцев, поэтому даже снижение цен на углеводороды уже мало на что повлияет. Для роста расходов также не видно оснований, поэтому сценарии дефицитного бюджета по итогам этого года — уже удел фантастов, заключает он.