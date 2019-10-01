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Минск рассчитывает в декабре решить с Москвой вопрос по цене на газ 

ТАСС + ещё 1 21 минуту назад
Минск назвал сроки решения вопроса цены на российский газ
Фото: РИА Новости
Белоруссия и Россия в декабре примут решение по вопросу цены на российский газ для республики. Об этом заявил во вторник заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
"Рабочие группы взаимодействуют. Думаю, в декабре при встрече глав государств это будет уже решенный вопрос", — отметил вице-премьер белорусского правительства, слова которого приводит агентство БелТА.
Ляшенко констатировал наличие сближения позиций белорусской и российской сторон в ходе переговорного процесса.
"Вы помните нюансы, которые были оговорены главами государств, что должна быть понятная цена на следующий 2020 год. А последующие наработанные интеграционные программы (дорожные карты — прим. ТАСС) позволят увидеть дальнейшую динамику цены на газ", — сказал заместитель премьер-министра Белоруссии.
Ранее руководство Белоруссии заявляло, что справедливой считает цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области РФ. Цена на российский газ для Белоруссии составляет в этом году 127 долларов за 1 тыс. куб. м. Предполагается, что в декабре состоится заседание Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и России, на котором президенты утвердят программу развития интеграции и 31 дорожную карту по ее реализации.
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Комментарии1
Экономика , Игорь Ляшенко , ИТАР-ТАСС
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