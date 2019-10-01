Переход на четырехдневку: что решил Минтруд

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Перейдет ли Россия на четырехдневку: что решил Минтруд 

Рамблер 1 час назад
Эксперты министерства труда и соцзащиты РФ предоставили правительству расширенный доклад о возможности введения в стране четырёхдневной рабочей недели, сообщает РИА Новости. Специалисты перечислили плюсы и минусы возможного нововведения.
В докладе говорится, что введение четырехдневки может нести в себе определённые риски, например, увеличение издержек предпринимателей на рабочую силу и повышение стоимости продукции для конечного потребителя.
Вместе с тем эксперты признают, что укорочённая рабочая неделя обязательно положительно скажется на охране здоровья работников, повышении эффективности труда, личностном и профессиональном развитии.
«Россияне смогут более гармонично сочетать семейные и производственные обязанности, у них также высвободится время на спорт и культпоходы», — говорится в докладе.
В ведомстве также подчеркнули, что возможное нововведение не противоречит российскому законодательству, поскольку Трудовой кодекс предполагает введение гибкого рабочего графика при условии соглашения работника с работодателем, а также отсутствие минимального порога продолжительности рабочего времени.
В Минтруде отметили, что вопрос введения укорочённой рабочей недели эксперты ведомства обсудили с федеральными органами власти и объединениями профсоюзов и работодателей. Обсуждение планируется продолжить на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Комментарии115
Экономика , Видео , Статьи , Четырехдневка , Минтруд , РИА Новости
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