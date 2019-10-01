Предсказано будущее России без нефти

Россияне станут жить на 30% беднее, если нефть и газ станут не нужны, однако страна сохранит потенциал развития в других сферах. Об этом заявил бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, доктор экономических наук Сергей Гуриев в новом выпуске программы «вДудь», опубликованном на YouTube.
«Если прямо сейчас нефть перестанет быть нужной, мы с вами станем жить на 30 процентов беднее», — сказал он.
По словам Гуриева, ВВП России на 25-30 процентов состоит из доходов от нефти и газа, однако, по его мнению, это не так много. Однако основная доля экономики состоит все же из сферы услуг.
«Во всех странах, которые находятся на уровне развития России или богаче, производство чего-то, что можно «пощупать», — это меньшая часть. Большинство американской экономики — это услуги», — отметил он.
словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия сохранит потенциал развития. Кроме того, потеря такого источника денег, как нефть и газ, может иметь положительный эффект и заставить российскую молодежь задумываться не о карьере не в нефтяной отрасли, а в других сферах, считает Гуриев.
«Думать, что Россия не сможет прожить без нефти — это, извините меня, расизм. Это представление о россиянах как о людях второго сорта, о людях, которые не могут работать», — заявил он.