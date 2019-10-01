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На саммите ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Лидеры стран Евразийского экономического союза на саммите в Ереване утвердили концепцию общего финансового рынка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Сегодня мы утвердили концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС, заложив основу для обеспечения свободного движения капитала и услуг», — цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
По его словам, процесс организации рынка должен сопровождаться цифровизацией. Это позволит развивать финансовые технологии и делать финансовые услуги более доступными, отметил он.
Напомним, во вторник в Ереване проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Там присутствует и президент России Владимир Путин. На полях мероприятия он проведет переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В мае страны ЕАЭС подписали соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза.
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Комментарии
Экономика , Видео , ЕАЭС , Хасан Роухани , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости
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