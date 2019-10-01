На саммите ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка

«Сегодня мы утвердили концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС, заложив основу для обеспечения свободного движения капитала и услуг», — цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

По его словам, процесс организации рынка должен сопровождаться цифровизацией. Это позволит развивать финансовые технологии и делать финансовые услуги более доступными, отметил он.

Напомним, во вторник в Ереване проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Там присутствует и президент России Владимир Путин . На полях мероприятия он проведет переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В мае страны ЕАЭС подписали соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза.