Бундестаг призвал к отмене антироссийских санкций

В Бундестаге призвали к отмене антироссийских санкций

Антироссийские санкции приносят Германии урон в размере 770 млн долларов в месяц, следует из расчетов экономиста Юлиана Хинца.

Председатель комитета бундестага по экономике Клаус Эрнст заявил, что санкции в отношении России — это «неверное средство», так как позиции Москвы они не изменили, зато навредили немецкому бизнесу, сообщает RT со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным экономиста Юлиана Хинца, из-за антироссийских санкций немецкая экономика теряет около 770 млн долларов в месяц. Хинц отмечает, что главная причина снижения торгового оборота — общая атмосфера неуверенности, созданная санкциями.

Однако, опасность заключается в том, что страны, не соблюдающие американские предписания в отношении России, могут попасть под штрафные меры Вашингтона.

Издание уточняет, что около 140 страниц «черного списка» США посвящены гражданам России. «Теоретически, если вы хотите вести бизнес с российской фирмой, вы должны каждый раз проверять, не владеет ли кто-нибудь из санкционного списка более чем 50 процентами акций этой фирмы», — сказал председатель восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс

Кроме того, депутат бундестага от партии ХДС/ХСС и бывший министр транспорта Петер Рамзауэр потребовал от правительства постепенного смягчить санкции.

Его также поддержал депутат от партии СДПГ Бернд Вестфаль.

«Нам нужно сделать первый шаг и посмотреть на то, как российская сторона себя поведет», — сказал он, предложив Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону вынести предложение о постепенной отмене санкций на общеевропейскую повестку к 2020 году.

Ранее сообщаюсь, что депутаты бундестага призвали Берлин «сделать первый шаг» в снятии санкций с России.