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Новак рассказал о дополнительных доходах бюджета России от ОПЕК+ 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Новак рассказал о допдоходах бюджета России от ОПЕК+
Фото: РИА Новости
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российский бюджет в 2019 году получит примерно 2 трлн рублей дополнительного дохода благодаря сделке ОПЕК+.
Об этом он написал в статье, опубликованной в журнале «Энергетическая политика».
«В июле 2019 года было принято решение о продлении действия соглашения об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+ до 1 апреля 2020 года. В результате за текущий год дополнительные доходы бюджета составят порядка 2 трлн рублей», — цитирует материал РИА Новости.
Вместе с этим глава энергетического ведомства подчеркнул, что ограничение добычи не является постоянным и будет использоваться лишь тогда, когда это «необходимо России»
Ранее Новак заявил, что российская сторона снизит добычу нефти в сентябре, чтобы выполнить свою квоту ОПЕК+.
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Экономика , Рынки , Александр Новак , РИА Новости
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