Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.31
$
65.55
71.40
71.60
Прогноз
07.10 – 14.10
$
64.20
70.25
Индексы и котировки Brent
58.95
–0.72 Золото
1476.60
+0.01 РТС
1329.37
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
02.10
1.0923
–0.0150
17.09
1.1073
29.09
18.09
06.09

Новак заявил о заокеанской «газовой дубинке» на европейском рынке 

RT на русском 25 минут назад
России угрожает заокеанская «газовая дубинка»
Фото: РИА Новости
Россия обладает конкурентными преимуществами и уверена в своей позиции на европейском рынке, если не будет протекционизма и «газовой дубинки» из-за океана, заявил на Российской энергетической неделе министр энергетики России Александр Новак.
«Мы готовы конкурировать с поставками газа из других регионов, в том числе с СПГ из Соединённых Штатов Америки. У нас есть конкурентные преимущества, огромная ресурсная база… развитая инфраструктура», — сказал Новак.
Ещё одним моментом министр назвал «себестоимость добычи, которая одна из самых низких в мире».
«Это те конкурентные преимущества, которые мы видим. И мы с уверенностью смотрим в будущее, если говорить о свободной конкуренции, если не будет каких-то протекционистских мер, санкционных мер, то есть той самой «газовой дубинки», которую почему-то раньше всё время к нам применяли, а мы, наоборот, говорили о конкуренции», — добавил он.
Как подчеркнул Новак, в настоящее время наблюдается «газовая дубинка» из-за океана в большей степени.
Ранее Новак в интервью RT подчёркивал, что Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт СПГ, однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции.
Как указывал министр, Москва рассчитывает на недискриминационный и деполитизированный подход к реализуемым проектам газопроводов из России, в том числе к «Северному потоку — 2».
В транспорте воруют деньги, не прикасаясь к кошелькам
RT на русском: последние новости
«Газпром»: достроить «Северный поток — 2» можно за пять недель «Газпром»: достроить «Северный поток — 2» можно за пять недель Новак рассказал о дополнительных доходах бюджета России от ОПЕК+ Новак рассказал о дополнительных доходах бюджета России от ОПЕК+ «Северный поток — 2» построен на 83% «Северный поток — 2» построен на 83%
Комментарии2
Экономика , Александр Новак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль попал в «крест смерти»
Рубль попал в «крест смерти»
Четыре шага на Восток: зачем Россия идет в Азию
Четыре шага на Восток: зачем Россия идет в Азию2
«Северный поток-2» может поменять маршрут
«Северный поток-2» может поменять маршрут284
Россия променяла США на Китай
Россия променяла США на Китай20
Новак рассказал о допдоходах бюджета России от ОПЕК+
Новак рассказал о допдоходах бюджета России от ОПЕК+
Видео
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Предсказано будущее России без нефти
01:22
Предсказано будущее России без нефти
Экономика
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
00:36
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
Экономика Статьи
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Москве массово закрылись хостелы
01:07
В Москве массово закрылись хостелы
Недвижимость
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
01:20
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
Личный счет Статьи
В Госдуму внесен новый бюджет
01:04
В Госдуму внесен новый бюджет
Экономика
В США нашли «ахиллесову пяту» России
00:47
В США нашли «ахиллесову пяту» России
Экономика
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
00:59
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
Экономика Компании
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
02:13
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение