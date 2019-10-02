Минфин нашел способы регулирования криптовалют

Минфин рассматривает возможность для регулирования разделить криптовалюты на три вида: технические токены, виртуальные активы — биткоины и цифровые финансовые активы, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев

«Мы собирались в понедельник вечером в РСПП. Там была интересная панель с участием бизнеса и в итоге мы, там очень хорошая была дискуссия, и мы нашли какие-то подходы к тому, как двигаться, даже, может быть, не разрешая те проблемы, которые у нас стоят, о которых я говорил», — заявил он.

По словам Моисеева, «условно можно делить криптовалюты на три вида: технические токены, которые происходят для поддержания функционирования системы, виртуальные активы, то есть биткоины, и цифровой финансовый актив — это условно говоря ICO».

«Если их отрегулировать между собой и отрегулировать цифровые финансовые активы и технический coin, то бизнесу будет этого достаточно», — добавил он.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Госдуме обеспечить принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах» до 1 ноября 2019 года.

16 июля замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что законопроект о цифровых финансовых активах «застрял», а вопрос об использовании криптовалюты является «идеологическим тупиком», способов решения которого пока не найдено. Он также отмечал, что решение находится в диапазоне от запрета до возможности покупки-продажи как иностранной валюты без возможности расчета.

Ранее Моисеев заявил, что использование криптовалюты в качестве платежного средства для оплаты товаров, работ и услуг в ближайшем будущем будет запрещено в России, так как «рубль — наша национальная валюта и все расчеты должны проводиться в рублях».

В июне замминистра финансов отмечал, что финальный текст законопроекта о цифровых финансовых активах готов. Ожидалось, что он будет принят в весеннюю сессию работы Госдумы.