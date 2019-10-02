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Минфин нашел способы регулирования криптовалют 

Rambler News Service 1 час назад
Минфин нашел способы регулирования криптовалют
Фото: РИА Новости
Минфин рассматривает возможность для регулирования разделить криптовалюты на три вида: технические токены, виртуальные активы — биткоины и цифровые финансовые активы, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Мы собирались в понедельник вечером в РСПП. Там была интересная панель с участием бизнеса и в итоге мы, там очень хорошая была дискуссия, и мы нашли какие-то подходы к тому, как двигаться, даже, может быть, не разрешая те проблемы, которые у нас стоят, о которых я говорил», — заявил он.
По словам Моисеева, «условно можно делить криптовалюты на три вида: технические токены, которые происходят для поддержания функционирования системы, виртуальные активы, то есть биткоины, и цифровой финансовый актив — это условно говоря ICO».
«Если их отрегулировать между собой и отрегулировать цифровые финансовые активы и технический coin, то бизнесу будет этого достаточно», — добавил он.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Госдуме обеспечить принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах» до 1 ноября 2019 года.
16 июля замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что законопроект о цифровых финансовых активах «застрял», а вопрос об использовании криптовалюты является «идеологическим тупиком», способов решения которого пока не найдено. Он также отмечал, что решение находится в диапазоне от запрета до возможности покупки-продажи как иностранной валюты без возможности расчета.
Ранее Моисеев заявил, что использование криптовалюты в качестве платежного средства для оплаты товаров, работ и услуг в ближайшем будущем будет запрещено в России, так как «рубль — наша национальная валюта и все расчеты должны проводиться в рублях».
В июне замминистра финансов отмечал, что финальный текст законопроекта о цифровых финансовых активах готов. Ожидалось, что он будет принят в весеннюю сессию работы Госдумы.
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Экономика , Дмитрий Медведев , Алексей Моисеев , Российский союз промышленников и предпринимателей , Госдума , Минфин
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