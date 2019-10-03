Норвегия распечатала «кубышку» из-за обвала нефти

Норвегия воспользовалась средствами Государственного пенсионного фонда (он же Нефтяной фонд), взяв из него 3,6 миллиарда крон (547 миллиона долларов). Об этом свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Как уточняет The Business Times, это произошло впервые более чем чем за год. До этого деньги из фонда правительство страны брало в 2016-м после обрушения нефтяных цен. Когда рынок восстановился, Норвегия, крупнейший в Западной Европе производитель углеводородов, смогла вернуться к накоплению и с лета 2018-го ежемесячно отмечала рост.

В сложившейся ситуации Государственный пенсионный фонд Норвегии может продать акции нефтегазовых компаний на сумму в 54 миллиарда норвежских крон (5,9 миллиарда долларов).

Снижение цен на нефть фиксируется с конца сентября. В частности, это связано с опасениями сокращения спроса. По данным на среду, 2 октября, декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE оценивались в 59,42 доллара за баррель, стоимость фьючерса на WTI на ноябрь составил 54,35 доллара за баррель.