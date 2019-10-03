Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.21
$
65.43
71.41
71.50
Прогноз
07.10 – 14.10
$
64.20
70.25
Индексы и котировки Brent
57.47
–0.14 Золото
1500.51
–0.05 РТС
1313.75
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
03.10
1.0960
–0.0070
18.09
1.1030
30.09
19.09
08.09

Норвегия распечатала «кубышку» из-за обвала нефти 

Lenta.ru + ещё 1 38 минут назад
Норвегия распечатала «кубышку» из-за обвала нефти
Фото: Reuters
Норвегия воспользовалась средствами Государственного пенсионного фонда (он же Нефтяной фонд), взяв из него 3,6 миллиарда крон (547 миллиона долларов). Об этом свидетельствуют данные министерства финансов страны.
Как уточняет The Business Times, это произошло впервые более чем чем за год. До этого деньги из фонда правительство страны брало в 2016-м после обрушения нефтяных цен. Когда рынок восстановился, Норвегия, крупнейший в Западной Европе производитель углеводородов, смогла вернуться к накоплению и с лета 2018-го ежемесячно отмечала рост.
В сложившейся ситуации Государственный пенсионный фонд Норвегии может продать акции нефтегазовых компаний на сумму в 54 миллиарда норвежских крон (5,9 миллиарда долларов).
Снижение цен на нефть фиксируется с конца сентября. В частности, это связано с опасениями сокращения спроса. По данным на среду, 2 октября, декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE оценивались в 59,42 доллара за баррель, стоимость фьючерса на WTI на ноябрь составил 54,35 доллара за баррель.
В транспорте воруют деньги, не прикасаясь к кошелькам
Последние новости
Стало известно о срыве «больших планов» по взаимодействию США и России Стало известно о срыве «больших планов» по взаимодействию США и России Путин оценил состояние Украины фразой «даже не знаю, что там осталось» Путин оценил состояние Украины фразой «даже не знаю, что там осталось» Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера» Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера»
Комментарии1
Экономика , Цена на нефть
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крупнейшая утечка данных клиентов произошла в Сбербанке
Крупнейшая утечка данных клиентов произошла в Сбербанке1
Назван способ сэкономить на оплате отопления
Назван способ сэкономить на оплате отопления1
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина возобновила импорт электроэнергии из России1
«Нужно немедленно продлить пенсионный возраст»
«Нужно немедленно продлить пенсионный возраст»10
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Россиян предупредили о росте цен на продукты74
Видео
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
«Даже не знаю, что там осталось»: Путин вспомнил Украину
02:57
«Даже не знаю, что там осталось»: Путин вспомнил Украину
Экономика
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
03:59
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
Экономика
Предсказано будущее России без нефти
01:22
Предсказано будущее России без нефти
Экономика
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
00:36
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
Экономика Статьи
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Москве массово закрылись хостелы
01:07
В Москве массово закрылись хостелы
Недвижимость
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
01:20
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
Личный счет Статьи
В Госдуму внесен новый бюджет
01:04
В Госдуму внесен новый бюджет
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение