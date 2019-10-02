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Добыча газа в России выросла в январе-сентябре 

Rambler News Service 23 минуты назад
В России выросла добыча газа
Фото: РИА Новости
Добыча газа в России увеличилась в январе — сентябре 2019 года на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 543,421 млрд кубометров. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).
Добыча газа в сентябре составила 55,937 млрд кубометров.
2 октября текущего года министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Минэнерго прогнозирует добычу газа в РФ в 2019 году на уровне 740 млрд кубометров, что на 2,1% больше, чем годом ранее.
Добыча газа в России в 2018 году выросла на 4,9% и составила 725,17 млрд кубометров.
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Экономика , Александр Новак , Минэнерго
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