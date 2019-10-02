Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.20
$
65.37
71.20
71.42
Прогноз
30.09 – 07.10
$
63.40
70.00
Индексы и котировки Brent
58.85
+0.27 Золото
1487.12
+0.17 РТС
1323.94
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
02.10
1.0928
–0.0145
17.09
1.1073
29.09
18.09
06.09

Путин заявил, что «Северный поток — 2» не имеет политической подоплёки 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Строительство «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» носит исключительно коммерческий характер, заявил президент России Владимир Путин на заседании форума «Российская энергетическая неделя».
По его словам, работы по обоим проектам идут по графику.
«Вновь подчеркну: эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Здесь нет никакой политической подоплёки», — сказал Путин.
Он отметил, что их задачи — диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски и тем самым укрепить энергобезопасность Европы.
Ранее в «Газпроме» сообщили, что на достройку СП-2 нужно ещё четыре-пять недель.
RT на русском: последние новости
Данилюк назвал причину своей отставки с поста секретаря СНБО Украины Данилюк назвал причину своей отставки с поста секретаря СНБО Украины Путин назвал ошибкой попытки использовать доллар как оружие в политике Путин назвал ошибкой попытки использовать доллар как оружие в политике «Газпром» назвал ситуацию с выдачей разрешения на СП-2 геополитической «Газпром» назвал ситуацию с выдачей разрешения на СП-2 геополитической
Экономика , Видео , Владимир Путин , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сказал, почему США могут «скоро грохнуться»
Путин сказал, почему США могут «скоро грохнуться»2
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу30
В «Газпром нефти» дали прогноз по ценам на нефть
В «Газпром нефти» дали прогноз по ценам на нефть1
Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке
Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке
Британские банкиры готовят бунт против Brexit
Британские банкиры готовят бунт против Brexit
Видео
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика Компании
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
03:59
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
Экономика
Предсказано будущее России без нефти
01:22
Предсказано будущее России без нефти
Экономика
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
00:36
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
Экономика Статьи
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Москве массово закрылись хостелы
01:07
В Москве массово закрылись хостелы
Недвижимость
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
01:20
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
Личный счет Статьи
В Госдуму внесен новый бюджет
01:04
В Госдуму внесен новый бюджет
Экономика
В США нашли «ахиллесову пяту» России
00:47
В США нашли «ахиллесову пяту» России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение