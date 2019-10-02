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«Скоро могут грохнуться»: Путин предупредил США 

Рамблер + ещё 7 20 минут назад
США используют доллар как политическое оружие. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил Владимир Путин.
В настоящее время президент России принимает участие в пленарной сессии Российской энергетической недели. В ходе выступления на ней он обвинил Вашингтон в попытках использования доллара в качестве политического оружия, назвал это большой ошибкой и выразил надежду, что данная политика будет переосмыслена.
Также российский лидер обратил внимание на падение доверия к американской валюте — расчеты в ней в мире упали с 50% до 44%. В пример он привел Россию, которая 72% расчетов с партнерами по Евразийскому экономическому союзу осуществляет в рублях.
В ходе того же выступления Путин заявил, что Россия не совершила «ни одного, просто ни одного» деструктивного шага в отношении Америки. В этой связи он обвинил ее власти в отсутствии здравого смысла и игнорировании «коренных, именно коренных» интересов страны.
При этом Путин заявил об атаках на президента Дональда Трампа в самих США по «любому поводу» и выразил уверенность, что Москва никогда не имела к атаках отношения, а всегда была лишь одним из поводов.
Комментарии147
Экономика , Видео , Дональд Трамп , Владимир Путин , ЕАЭС
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