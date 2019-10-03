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Украина возобновила импорт электроэнергии из России 

Газета.Ru + ещё 17 1 час назад
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Фото: Instagram
Россия возобновила поставки электроэнергии на Украину. В «Интер РАО» подтвердили эту информацию. В холдинге уточнили, что экспорт идет в пилотном режиме и по предоплате. Ассоциация «Украинский ядерный форум» заявила, что импортировать электроэнергию из России, «означает ставить под угрозу собственную энергетическую безопасность».
«Да, вчера (1 октября) была поставка электроэнергии», — сообщили в пресс-службе компании «Укрэнерго».
Однако, не все на Украине поддерживают такое решение властей. Медиа-директор ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная заявила, что импортировать электроэнергию из России, «означает финансировать оккупанта и ставить под угрозу собственную энергетическую безопасность».
Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России. По его мнению, украинский бюджет должен выигрывать, если импорт действительно будет происходить.
Парламентарий добавил, что существует множество процессов регулирования этого процесса.
В ноябре 2015 года компания «Укрэнерго» заявляла о прекращении импорта электроэнергии из России. В сентябре нынешнего года Рада разрешила импортировать электрическую энергию из Белоруссии и России.
В ходе заседания была внесена правка №8, которая исключает из закона «О рынке электрической энергии» часть, в которой содержится фраза: «Весь объем электрической энергии, импортируемой из государств, не являющихся сторонами Энергетического сообщества, продается исключительно на рынке „на сутки вперед и балансирующем рынке“.
Украина и сама в настоящее время экспортирует электроэнергию в несколько стран Европы, в частности, в Венгрию, Румынию, Словакию, Польшу, Молдавию. По итогам 2018 года страна нарастила экспорт электроэнергии в эти страны на 13,5% по сравнению с 2017 годом.
Стоит отметить, что за последние несколько лет коммунальные услуги наУкраине подорожали в два раза. Причем тарифы растут с каждым годом. Например, если на конец марта 2018 года средние начисления за услуги ЖКХ с учетом стоимости электроэнергии составляли 1,87 тыс. грн ($70,6) с человека, то в аналогичный период этого года — 2,296 тыс. грн ($86,6) с человека.
Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что США советовали Киеву перекрыть самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам воду и электричество.
По словам бывшего украинского военачальника, американцы таким образом намерены создать в республиках Донбасса „революционную ситуацию“.
»Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы — электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация», — заявил Романенко.
Киев, однако, эту идею отклонил. Более того — в сентябре нынешнего года Киев подписал «формулу Штайнмайера». Документ предполагает сначала предоставление особого статуса ДНР и ЛНР на временной основе в день местных выборов. Но после публикации отчета Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования, особый статус этому региону Украины должен быть предоставлен на постоянной основе.
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Комментарии1
Экономика , Компании , Игорь Романенко , Андрей Герус , Генштаб , ОБСЕ , Интер РАО ЕЭС , Верховная Рада
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