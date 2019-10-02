США добились разрешения на торговую войну с ЕС

Всемирная торговая организация (ВТО) признала незаконными субсидии, которые ЕС предоставлял своему авиаконцерну Airbus, и разрешила США в качестве компенсации ввести пошлины на импорт европейских товаров в объеме 7,5 миллиарда долларов в год. Решение опубликовано на сайте организации.

Такой вердикт ВТО предсказывали большинство экспертов. Ранее США представили список категорий товаров объемом 25 миллиардов долларов, из которых выберут те, что попадут под пошлины.

Президент США Дональд Трамп хотел бы ввести 100-процентные пошлины на товары объемом 11,2 миллиарда. Столько, согласно подсчетам торгового представительства США, страна ежегодно теряет из-за преференций ЕС для Airbus.

Слушания по делу о субсидиях для Airbus продолжалось около 15 лет. Между тем в настоящее время в ВТО близится к завершению иск Евросоюза против США по делу о преференциях для Boeing , главного конкурента Airbus. В случае победы Брюссель также сможет ввести импортные пошлины на американские товары.

При этом еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем подчеркнула, что если США все-таки решатся нанести удар, то ЕС воспользуется правом компенсировать убытки от торговли с Вашингтоном: Брюссель уже выигрывал несколько аналогичных исков, но не стал ограничивать американский импорт.

По оценкам специалистов, что такой обмен пошлинами приведет к началу полноценной торговой войны между США и Евросоюзом. При этом противостояние с Европой станет для США куда более серьезной проблемой, чем торговая война с Китаем, и может завершиться тем, что американский бизнес лишится всех преференций, которые получил со времен Второй мировой войны.