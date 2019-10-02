В Белоруссии назвали цель интеграции с Россией

Интеграция с Россией не является для Белоруссии самоцелью, а служит инструментом для достижения цели роста благосостояния граждан, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко . Об этом сообщает агенство БЕЛТА.

Спикер отметил, что для Белоруссии естественным путем развития всегда была и остается «продуктивная интеграция со всеми, кто готов сотрудничать» с Минском. По словам Андрейченко, прежде всего это относится к наиболее близким соседям, и в общих интересах Москвы и Минска максимально задействовать имеющийся у стран интеграционный потенциал.

«Поэтому особый упор делается на гармонизации законодательства, обеспечении равных прав граждан и субъектов хозяйствования, наведении порядка в торгово-экономических отношениях», — сказал он.

При этом Андрейченко отметил, что политика Белоруссии определяется приоритетом устойчивого развития страны. Он выразил уверенность, что «самым верным шагом» к обеспечению стабильности и безопасности является не конкуренция, а активный поиск точек сопряжения между различными экономическими моделями, существующими в мире.

1 октября глава белорусского МИД Владимир Макей заявил о существующих препятствиях для дальнейшего углубления интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства. По его словам, проблемными вопросами остаются налоговый маневр, сложности в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также цены на газ и нефть.