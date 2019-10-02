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В Белоруссии назвали цель интеграции с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Интеграция с Россией не является для Белоруссии самоцелью, а служит инструментом для достижения цели роста благосостояния граждан, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Об этом сообщает агенство БЕЛТА.
Спикер отметил, что для Белоруссии естественным путем развития всегда была и остается «продуктивная интеграция со всеми, кто готов сотрудничать» с Минском. По словам Андрейченко, прежде всего это относится к наиболее близким соседям, и в общих интересах Москвы и Минска максимально задействовать имеющийся у стран интеграционный потенциал.
«Поэтому особый упор делается на гармонизации законодательства, обеспечении равных прав граждан и субъектов хозяйствования, наведении порядка в торгово-экономических отношениях», — сказал он.
При этом Андрейченко отметил, что политика Белоруссии определяется приоритетом устойчивого развития страны. Он выразил уверенность, что «самым верным шагом» к обеспечению стабильности и безопасности является не конкуренция, а активный поиск точек сопряжения между различными экономическими моделями, существующими в мире.
1 октября глава белорусского МИД Владимир Макей заявил о существующих препятствиях для дальнейшего углубления интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства. По его словам, проблемными вопросами остаются налоговый маневр, сложности в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также цены на газ и нефть.
16 сентября появилась информация, что Россия и Белоруссия намерены создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учет собственности к 2021 году. Ранее премьер-министры России и Белоруссии — Дмитрий Медведев и Сергей Румас — договорились о сроках подготовки дорожных карт для процесса интеграции государств. Все необходимые документы главы правительств запланировали подготовить к началу декабря.
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Комментарии4
Экономика , Дмитрий Медведев , Владимир Андрейченко , Владимир Макей , Сергей Румас , МИД
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