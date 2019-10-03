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Какие продукты подорожают к концу года 

Рамблер + ещё 7 53 минуты назад
По итогам 2019 года цены на продукты в России вырастут на 3–3,5 процента, сильнее всего подорожают яйца, сахар и мясо птицы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет «Перекресток», «Ашан», «Дикси» и другие сети).
Такой прогноз в АКОРТ сделали, имея в виду предновогодние колебания цен, когда спрос на некоторые продукты резко растет. Также эксперты учли показатели инфляции, затраты производителей, законодательные изменения и дополнительные расходы.
По данным АКОРТ, за первые восемь месяцев 2019-го продукты подорожали на 1,7 процента. В октябре-ноябре рост цен на яйца, мясо птицы и сахар составит до двух процентов, считают в АКОРТ.
Рост цен на яйца в организации объяснили сезонностью, а на сахар — подорожанием сырья, ростом топливных расходов и увеличением издержек производства (коммунальные платежи, налоговые сборы).
После 1 ноября может подорожать и молочная продукции. В АКОРТ рассказали, что с этого момента сетям придется выполнять требования по внедрению сразу двух систем контроля: запущенной в июле маркировки молочной продукции и новой электронной ветеринарной сертификации.
Замглавы управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Ирина Епифанова рассказала «Известиям», что цены на сахар, яйца и мясо птицы существенно снизились по сравнению с январем 2019-го. По ее словам, для сахара и яиц падение составило 30 процентов.
Епифанова заявила, что перед Новым годом возможно сезонное повышение цен. Однако ФАС не видит предпосылок для существенного роста.
Ранее в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты заявили, что на фоне введения электронной ветеринарной сертификации молочная продукция может подорожать на десять процентов. В АКОРТ заявляли, что торговым сетям понадобится новое программное обеспечение, техника и персонал. Компенсировать это могут ростом цен на продукты.
Комментарии76
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Ирина Епифанова , Ашан , ФАС , Дикси , газета "Известия"
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