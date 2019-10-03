Какие продукты подорожают к концу года

По итогам 2019 года цены на продукты в России вырастут на 3–3,5 процента, сильнее всего подорожают яйца, сахар и мясо птицы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет «Перекресток», «Ашан» «Дикси» и другие сети).

Такой прогноз в АКОРТ сделали, имея в виду предновогодние колебания цен, когда спрос на некоторые продукты резко растет. Также эксперты учли показатели инфляции, затраты производителей, законодательные изменения и дополнительные расходы.

По данным АКОРТ, за первые восемь месяцев 2019-го продукты подорожали на 1,7 процента. В октябре-ноябре рост цен на яйца, мясо птицы и сахар составит до двух процентов, считают в АКОРТ.

Рост цен на яйца в организации объяснили сезонностью, а на сахар — подорожанием сырья, ростом топливных расходов и увеличением издержек производства (коммунальные платежи, налоговые сборы).

После 1 ноября может подорожать и молочная продукции. В АКОРТ рассказали, что с этого момента сетям придется выполнять требования по внедрению сразу двух систем контроля: запущенной в июле маркировки молочной продукции и новой электронной ветеринарной сертификации.

Замглавы управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Ирина Епифанова рассказала «Известиям», что цены на сахар, яйца и мясо птицы существенно снизились по сравнению с январем 2019-го. По ее словам, для сахара и яиц падение составило 30 процентов.

Епифанова заявила, что перед Новым годом возможно сезонное повышение цен. Однако ФАС не видит предпосылок для существенного роста.

Ранее в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты заявили, что на фоне введения электронной ветеринарной сертификации молочная продукция может подорожать на десять процентов. В АКОРТ заявляли, что торговым сетям понадобится новое программное обеспечение, техника и персонал. Компенсировать это могут ростом цен на продукты.