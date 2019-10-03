Украина отнимает хлеб у российских фермеров

Россия экспортирует меньше пшеницы в 2019 году по вине Украины. Об этом, как сообщает «Взгляд», заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский

Вчера на заседании правительства были подведены предварительные итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур в этом году.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что что уборочная кампания проходит штатно; что территория, с которой предстоит собрать урожай, по сравнению с 2018-м выросла на 300 тысяч гектаров (почти 80 миллионов гектаров); что ожидаемый сбор зерновых — 118 миллионов тонн, а прогнозируемый урожай пшеницы — 78 миллионов тонн.

«Этого объема достаточно как для обеспечения внутренних потребностей нашей страны, так и для реализации экспортного потенциала агропромышленного комплекса России», — описал министр ситуацию с урожаем пшеницы, отметив к тому же рост его качества.

Тем временем в Российском зерновом союзе считают, что экспорт пшеницы в этом году снизится на 1,2 миллиона тонн по причине снижения ее переходящих запасов — минимальные за последние пять лет шесть миллионов тонн к концу сезона.

Президент РЗС Аркадий Злочевский отметил также снижение мировых цен на зерновые в нынешнем сезоне, а главной причиной этого назвал обострение конкуренции с Украиной. По его словам, в 2019-м ситуация едва ли изменится — урожай пшеницы на Украине хороший и по количеству, и по качеству.