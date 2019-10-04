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В сентябре безработица в США достигла минимума за 50 лет 

ТАСС + ещё 16 1 час назад
Безработица в США достигла минимума за 50 лет
Фото: depositphotos.com
Уровень безработицы в США в сентябре достиг рекордно низкого показателя с декабря 1969 года и составил 3,5%. Это следует из опубликованного в пятницу доклада Бюро трудовой статистики при Министерстве труда США.
"В сентябре уровень безработицы снизился на 0,2 процентных пункта и составил 3,5%. Последний раз показатель был таким низким в декабре 1969 года", — говорится в документе.
В бюро также отметили, что за месяц число безработных снизилось на 275 тыс. человек — до 5,8 млн человек. Помимо этого, в стране было создано около 136 тыс. рабочих мест, что ниже среднего показателя за 2019 год, который составляет 161 тыс.
Американский президент Дональд Трамп отреагировал на опубликованные данные критикой в адрес своих политических оппонентов, начавших в его отношении процедуру импичмента.
"Уровень безработицы снизился до 3,5% — до 50-летнего минимума. Америка, давай подвергнем импичменту твоего президента, хотя он не сделал ничего плохого", — написал он в Twitter.
Газета The Washington Post отметила, что создание только 136 тыс. рабочих мест, по мнению некоторых экономистов, может быть еще одним свидетельством того, что "страна движется к замедлению [темпов экономического роста]".
"Это весьма смешанная картина… Рост числа рабочих мест оказался ниже, чем ожидали экономисты и Уолл-стрит, однако падение уровня безработицы было неожиданным", — заявил изданию экономист из Университета Ратгерса Дуглас Круз.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Дональд Трамп , Washington Post
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