В сентябре безработица в США достигла минимума за 50 лет

Уровень безработицы в США в сентябре достиг рекордно низкого показателя с декабря 1969 года и составил 3,5%. Это следует из опубликованного в пятницу доклада Бюро трудовой статистики при Министерстве труда США.

"В сентябре уровень безработицы снизился на 0,2 процентных пункта и составил 3,5%. Последний раз показатель был таким низким в декабре 1969 года", — говорится в документе.

В бюро также отметили, что за месяц число безработных снизилось на 275 тыс. человек — до 5,8 млн человек. Помимо этого, в стране было создано около 136 тыс. рабочих мест, что ниже среднего показателя за 2019 год, который составляет 161 тыс.

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на опубликованные данные критикой в адрес своих политических оппонентов, начавших в его отношении процедуру импичмента.

"Уровень безработицы снизился до 3,5% — до 50-летнего минимума. Америка, давай подвергнем импичменту твоего президента, хотя он не сделал ничего плохого", — написал он в Twitter.

Газета The Washington Post отметила, что создание только 136 тыс. рабочих мест, по мнению некоторых экономистов, может быть еще одним свидетельством того, что "страна движется к замедлению [темпов экономического роста]".