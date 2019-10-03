Россия даст в долг более триллиона рублей

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.

Согласно проекту бюджета на 2020-2022 годы, деньги будут направлены для завершения совместных с Россией партнерских проектов и финансирования покупателей отечественной продукции, пишет газета "Известия".

В статье отмечается, что от выданных ранее кредитов будет возвращено около 370 млрд рублей (5,4 млрд долларов).

На сегодняшний день крупнейшими должниками России являются Белоруссия (7,55 млрд долларов), Украина (3,7 млрд) и Венесуэла (3,15 млрд). Также в списке должников Куба, Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен.