Картошка с салом: чего хочет Лукашенко

В ближайшие дни на форуме регионов Украины и Белоруссии состоятся переговоры президентов Владимира Зеленского Александра Лукашенко . Мероприятие призвано решать торгово-экономические проблемы двух стран. Но на самом деле площадка форума, скорее всего, будет использована для политического торга Минска и Москвы.

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко встретятся в Житомире 4 октября на форуме регионов двух стран, сообщил портал «112.ua».

Лукашенко тщательно готовится к этому мероприятию. Еще 26 сентября он собрал представителей СМИ Украины, чтобы объяснить свою позицию перед форумом по целому ряду проблем. На встречу в президентский Дворец независимости приглашены были именно украинские СМИ, а белорусские коллеги освещали это событие.

Вообще-то форум регионов проводится для наращивания торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот между странами растет и в прошлом году составил почти $5,5 млрд Но обе стороны не удовлетворены темпами и делают все возможное, чтобы ускорить рост.

«Работают совместные предприятия, есть немало общих инфраструктурных проектов. Нас объединяют тесные кооперационные связи», — сообщил Лукашенко украинским СМИ.

Но с темы экономики Лукашенко быстро свернул на тему большой политики, от взаимоотношений с Китаем и США до конфликта между Россией и Украиной. И конечно, именно эта тема — как разрулить конфликт из-за Крыма и что делать с двумя мятежными образованиями — ДНР и ЛНР — станет главной на форуме регионов.

Лукашенко этого и не скрывал.

«Этот проект (форум) очень значим не только для наших стран, но и, открою секрет, для меня лично», — признался белорусский президент.

Картошка вкуснее с салом

Стоит напомнить, что нынешний форум регионов — уже второй. А первый прошел год назад на территории Белоруссии. И запомнился не теми ярмарками и деловыми контрактами, которые подписывал украинский и белорусский бизнес, не дружбой украинского сала и белорусской картошки. Эти два продукта, два продуктовых символа Украины и Белоруссии, прекрасно сочетаются и в гастрономическом плане и в экономическом. Дополнительных усилий в этом направлении не требуется.

Уточним, Лукашенко не поддержал разрыв экономических связей с Украиной, и постоянно наращивал торговлю с соседом. Он пытается заместить белорусскими товарами и услугами то, что похоронили между собой Москва и Киев.

И официальный Киев ценит эти инициативы.

Так что принципиальных проблем с усилением торговых отношений между Украиной и Белоруссией не было и нет. Но геополитическая междоусобица между Россией и Украиной — это действительно тот фактор, который вредит товарообороту. И Минск, у которого каждый рубль на счету, пытается, как может снять этот барьер. А Киев, увязший в долгах МВФ и лишившийся связей с основным своим торговым партнером, то есть, с Россией, тоже ценит любую возможность получить дополнительный доход. В обход геополитических коллизий.

Неудивительно, что прошлогодний форум регионов в белорусском Гомеле запомнился именно политическими заявлениями лидеров двух стран. И они были адресованы России и отчасти Европе.

Лукашенко тогда в очередной раз пытался выступить миротворцем, выжать максимум из формата «Минских договоренностей» по урегулированию конфликта на Донбассе. Но эта миссия провалилась. Хотя Порошенко тоже старался. Хотя бы на словах.

«Между Украиной и Белоруссией есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие», — цитировало президента Украины агентство БЕЛТА.

Порошенко тогда выразил уверенность, что это доверие станет гарантом «безопасности, надежности, дружбы и сотрудничества».

Порошенко также заметил, что граница между Украиной и Белоруссией должна быть границей «мира, дружбы и надежности» и добавил, что стороны предпринимают для этого «максимальные усилия».

Форум однако проходил на фоне русофобских заявлений украинских чиновников. Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко во время этого форума призвал его участников не говорить на русском языке. Призыву никто не последовал, но осадок остался.

Более того, перед форумом в Житомирской области Украины запретили фильмы на русском языке. А в Херсонской области Украины лишили русский язык статуса регионального.

Чьи 400 км границы

Судя по всему, Лукашенко извлек уроки из прошлогоднего форума и теперь, хотя и продолжает попытки помирить Россию и Украину, но делает это без всякого энтузиазма. Он заявил, что Белоруссия готова ввести миротворцев на Донбасс, может взять под контроль участок украино-российской границы. Но белорусский президент отмечает, что для этого необходимо согласие обеих сторон.

«Вы, пожалуйста, Украина с одной стороны и Россия с другой стороны, хотите с руководством «ЛНР», «ДНР», это уже ваше дело, определите нашу роль. Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 км между Украиной и Россией — украино-российская граница, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — сказал Лукашенко украинским СМИ 26 сентября.

Он посетовал при этом, что миротворческая миссия для него будет большой проблемой — «ввязываться непосредственно войсками в этот конфликт, но я говорил, что мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите».

Главное, чтобы на миротворческую миссию было согласие двух сторон — Украины и России.

«И мы будем на границе вести себя так, как договорятся две стороны — Украина и Россия. Ни от Украины, ни от РФ на этот вопрос ответа не было», — пожаловался белорусский глава. Он вспомнил, как упрекал в прошлом году Петра Порошенко: «Слушай, война идет на твоей земле, это твоя война прежде всего. Можно обвинять Россию, но это на твоей земле война. Все будут в стороне, но ты должен решать эту проблему, и излагал свою позицию. Ответа нет ни с одной, ни с другой стороны. Как это понимать?» — возмущался Лукашенко.

Скорее всего, эти идеи и прозвучат на встрече Лукашенко с Зеленским на форуме в Житомире 4 октября.

Лукашенко наверняка воспроизведет свою политическую позицию по поводу конфликта в Донбассе. Хотя без надежды, что его услышат.

Алексей Макаркин. Тем не менее именно Лукашенко станет бенефициаром этого форума. «Лукашенко подтвердит свою роль политика, реально проводящего многовекторную политику. Человека, способного на рациональные шаги независимо от политической конъюнктуры», — говорит первый замгендиректора Центра политтехнологий

Однажды белорусский президент уже сделал жесткую заявку на самостоятельность, не признав Абхазию и Южную Осетию. И сейчас в преддверии президентских выборов в 2020 году в Белоруссии он дает понять своему электорату и оппозиции, что способен проводить независимую политику, что он дружит и с Москвой и с Брюсселем и обеспечит стране светлое будущее.