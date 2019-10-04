Назван объем оставшейся в РФ нефти на продажу

Назван объем оставшейся в России нефти на продажу

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) завершило оценку нефтяных месторождений. Рентабельными в плане добычи названы 11,5 миллиарда тонн или 67 процентов от технологически извлекаемых запасов. Об этом на Российской энергетической неделе рассказал замглавы ведомства Орест Каспаров , передает РИА Новости.

По его словам, проверка коснулась 719 месторождений — 92 процента всех запасов и 26 процентов от числа месторождений. Общий остаток извлекаемой нефти Роснедра оценили в 17,2 миллиарда тонн.

При оценке учитывались только месторождения с запасами более пяти миллионов тонн. Из списка также исключили крупные месторождения стратегического характера и те из них, что разрабатываются на основе соглашений о разделе продукции.

Ранее свою оценку представило Минприроды . По данным министерства, запасы коммерческой нефти в России составляют 9,83 миллиарда тонн. Тогда речь шла только о тех участках, на пользование которыми выдана лицензия и по которым имеется технический проект и другая документация на выполнение работ.