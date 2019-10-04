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Назван объем оставшейся в России нефти на продажу 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Назван объем оставшейся в РФ нефти на продажу
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) завершило оценку нефтяных месторождений. Рентабельными в плане добычи названы 11,5 миллиарда тонн или 67 процентов от технологически извлекаемых запасов. Об этом на Российской энергетической неделе рассказал замглавы ведомства Орест Каспаров, передает РИА Новости.
По его словам, проверка коснулась 719 месторождений — 92 процента всех запасов и 26 процентов от числа месторождений. Общий остаток извлекаемой нефти Роснедра оценили в 17,2 миллиарда тонн.
При оценке учитывались только месторождения с запасами более пяти миллионов тонн. Из списка также исключили крупные месторождения стратегического характера и те из них, что разрабатываются на основе соглашений о разделе продукции.
Ранее свою оценку представило Минприроды. По данным министерства, запасы коммерческой нефти в России составляют 9,83 миллиарда тонн. Тогда речь шла только о тех участках, на пользование которыми выдана лицензия и по которым имеется технический проект и другая документация на выполнение работ.
Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев предсказал, что при резком снижении спроса на нефть и газ россияне окажутся на 30 процентов беднее, но при этом Россия не превратится в бедную страну и сохранит свой потенциал.
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Комментарии4
Экономика , Рынки , Сергей Гуриев , Орест Каспаров , Минприроды , Европейский банк реконструкции и развития , РИА Новости
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