Новак рассказал о европейских тарифах на транзит газа

Новак ожидает европейских тарифов на транзит газа через Украину

Минэнерго России ожидает, что стоимость транзита газа через Украину после 2019 года будет на уровне тарифов, действующих в ЕС , сообщил министр энергетики РФ Александр Новак . Он пояснил, что пока Россия и Украина не обсуждали стоимость транзита.

«Пока мы не обсуждали цену в рамках переговоров, я думаю, что это будет обсуждаться позже. И это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе», — сказал министр в интервью Business FM.

По его словам тарифы будут определяться в соответствии с европейским законодательством.