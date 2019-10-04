Новак рассказал о европейских тарифах на транзит газа

Минэнерго России ожидает, что стоимость транзита газа через Украину после 2019 года будет на уровне тарифов, действующих в ЕС, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Он пояснил, что пока Россия и Украина не обсуждали стоимость транзита.
«Пока мы не обсуждали цену в рамках переговоров, я думаю, что это будет обсуждаться позже. И это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе», — сказал министр в интервью Business FM.
По его словам тарифы будут определяться в соответствии с европейским законодательством.
«Это не стоимость прокачки за тыс. кубометров и за 100 км, как это было ранее, это будет цена, связанная со входом в газотранспортную систему и выходом… Это всё считается и оценивается с точки зрения конкуренции с другими газотранспортными системами», — пояснил Новак.