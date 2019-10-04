Как изменения в законодательстве коснулись бизнеса

Запрет на хостелы в жилых домах, ужесточение правил перевозки детей в автобусах, увеличение НДС на пальмовое масло и одновременное снижение этого налога на ягоды и фрукты — эти и многие другие изменения вступили в силу с 1 октября.

Кроме того, был создан знаковый судебный прецедент в разрешении налоговых споров: Арбитражный суд Московского округа отменил решение о доначислении НДС на основании переквалификации местонахождения иностранной компании. Это решение особенно актуально в свете формирования правильных подходов к применению действующего российского деофшоризационного законодательства.

Приземлили

Идея запрета на размещение хостелов в многоквартирных домах воплотилась в жизнь. С 1 октября их организация в жилых помещениях запрещена. Для некоторых бизнесов это крах, и ничего с этим сделать нельзя, потому что есть непреодолимые ограничения в законе. Для других, наоборот, стимул к развитию. Главным условием размещения таких мини-отелей является отдельный вход. Тем, кто имеет помещение на первом этаже жилого дома, вполне под силу исполнить это требование.

По оценкам Росстата , в 2017 году в России действовало 1406 хостелов на 104,5 тысячи мест в совокупности. Больше всего — в Москве (397) и Санкт-Петербурге (162). Однако к чемпионату мира по футболу в 2018 году число малобюджетных мини-отелей выросло. Точную цифру назвать сложно, разные сервисы дают противоречивые оценки даже в пределах одного города.

Еще одно нововведение касается перевозки детей автобусами. Теперь требования об использовании автобусов, оснащенных ремнями безопасности, будет распространяться не только на междугороднее, но и на городское и пригородное сообщение. А сопровождающий должен будет проверять, все ли дети пристегнуты.

Жизнь в долг

Центробанка с 1 октября появился новый инструмент ограничения рисков, связанных с потребительским кредитованием: показатель долговой нагрузки (ПНД). Это новый критерий, который банки должны будут учитывать при принятии решения о выдаче кредита и расчете коэффициента риска.

Если показатель превысит 50 процентов, риск будет считаться повышенным, и банку придется резервировать под такие займы больше капитала. Это сделает наращивание кредитования менее выгодным. Естественно, кредитной организации придется ужесточать для клиентов условия выдачи кредита. В ЦБ ожидают, что принятые меры приведут к снижению темпов роста потребительского кредитования в РФ до 10 процентов в год.

Также с 1 октября системно значимые банки, среди которых Сбербанк , Юникредит банк, ВТБ , будут обязаны подключиться к Системе быстрых платежей (СБП). В ЦБ напоминают о том, что возможность оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода появится этой осенью. Другие банки должны предоставить клиентам возможность делать переводы через СБП к 1 октября 2020 года.

Центробанк при этом установил максимальные размеры платы, которую банки могут взимать с клиентов за использование сервиса быстрых платежей. За оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг медицинских и образовательных учреждений, переводы благотворительным организациям и некоторые другие виды операций — максимум 0,4 процента. В других случаях банк может получить до 0,7 процента платежа. Но плата будет взиматься только с юридических лиц.

Заплати налоги — и спи спокойно

Новые правила уплаты НДМ заработали в отношении банковских операций с драгоценными металлами (кроме операций с монетами из драгоценных металлов). Они освобождены от налога на добавленную стоимость. К таким операциям относятся, например, открытие и ведение банковского счета в драгметалле и его перевод между счетами владельца. Новые правила действуют как для юридических, так и для физических лиц.

Также с 1 октября начинает действовать бессрочная нулевая ставка НДС для региональных авиарейсов (не проходящих через Москву). А вот НДС на пальмовое масло повысится с 10 до 20 процентов. Одновременно с 20 до 10 процентов снижается ставка на фрукты и ягоды.

Верховный Суд Российской Федерации

За кассацией

Меняется и система судопроизводства: в России впервые вводится сплошная кассация, то есть право любого участника судебного процесса — осужденного, адвоката, потерпевшего или прокурора — на проверку решения суда. Кроме того, при наличии ходатайства граждане смогут дистанционно участвовать в рассмотрении жалоб с помощью системы видео-конференц-связи, которыми оборудованы все федеральные суды.

С 1 октября в России начали работать девять окружных кассационных судов, которые будут рассматривать жалобы на вступившие в силу решения мировых и районных судов и пять окружных апелляционных судов, которые будут рассматривать в качестве суда второй инстанции решения, вынесенные высшими судами субъектов РФ, а также кассационный и апелляционный военные суды.

«Мы считаем, что сплошная кассация — это огромный шаг на пути развития судебной системы страны. Думаю, что новая система позволит ускорить правовое просвещение общества», — заявил на открытии Второго кассационного суда общей юрисдикции председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции образованы по экстерриториальному принципу, в соответствии с которым границы судебных округов не совпадают с административно-территориальным делением государства. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда общей юрисдикции входят от 7 до 13 субъектов РФ, а в юрисдикцию апелляционного суда общей юрисдикции — от 14 до 21 субъекта РФ. Участвовать в заседаниях можно будет дистанционно, а в некоторых областях возможно открытие постоянных судебных «присутствий».

Весьма важный судебный прецедент был создан в сентябре при разрешении налоговых споров.

Дело «ОНЭКСИМ»

На днях Арбитражный суд Москвы принял неожиданное решение по делу, вызвавшему широкий резонанс в бизнес-сообществе и получившему название «Дело ОНЭКСИМ». Неожиданное потому, что первые две инстанции полностью поддержали в этом споре одну из сторон — налоговые органы , требовавшие от бизнесменов не только перечисления НДС за ряд прошлых операций, но еще и выплаты крупного штрафа. Столичный арбитраж, однако, решил, что никаких штрафов «ОНЭКСИМ» платить не должен.

Большой интерес бизнеса к данному делу объясняется прежде всего тем, что налоговый орган впервые попытался использовать концепцию фактического места управления покупателем для доначисления НДС по договорам, заключенным российским консультантом с рядом аффилированных к нему иностранных компаний. Это, однако, не соответствует ни позиции Минфина РФ по данному вопросу, ни сложившейся в настоящее время судебной практике. «Компания, имеющая иностранный юридический адрес, но финансовые потоки и место принятия решений которой находится в России, — это то, с чем налоговики начали бороться еще лет 15 назад, — комментирует коллизию партнер ФБК Legal Александр Ермоленко . — Офшор должен быть максимально настоящим — это то, что проверяют первым. Если у вас бизнес российский и доходы российские, то все должно быть по законодательству России, а если у вас реально есть управление с Кипра или из BVI, тогда вы можете применить законодательство тех стран и соглашение об избежание двойного налогообложения».

В деле рассматривался вопрос о месте реализации консультационных и юридических услуг, оказанных в пользу взаимозависимых иностранных компаний. Претензии налогового органа содержали, по сути, два основания для начисления НДС. Во-первых, налоговый орган утверждал, что местом оказания группой «ОНЭКСИМ» консультационных и юридических услуг иностранным компаниям была территория РФ, поскольку покупатели данных услуг фактически управляются из России. Доводы налогового органа в отношении места управления иностранными компаниями сводились прежде всего к доказыванию факта взаимозависимости и аффилированности группы «ОНЭКСИМ» с иностранными компаниями.

Как указал суд кассационной инстанции, с точки зрения норм действующего законодательства при определении места управления ни взаимозависимость, ни аффилированность не имеют значения. Суд учел, что Налоговый кодекс РФ не определяет термин «место управления» в целях начисления НДС и указал, что в этом случае следует руководствоваться другими нормами, согласно которым основным критерием при определении места управления является место регистрации компании, а также местонахождение ее исполнительных органов.

Арбитражный суд города Москвы

В итоге Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение налогового органа в части привлечения к ответственности по статье, предусматривающей умысел в действиях налогоплательщика. Также из мотивировочных частей судебных актов первых двух инстанций были исключены выводы об управлении иностранными компаниями с территории России.

Несмотря на то что кассационная инстанция согласилась с доначислением НДС, исключение выводов об управлении из России можно назвать победой как налогоплательщика, так и судебной системы. Ведь судом была подтверждена правильность сложившейся правоприменительной практики по данному непростому вопросу, что является очень важным выводом не только для участника этого дела, но и для других компаний. В противном случае мог быть создан опасный прецедент как в части НДС, так и в части формирования возможного подхода при принудительном признании иностранных компаний налоговыми резидентами России.