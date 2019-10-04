Филиппины ожидают роста товарооборота с Россией

Филиппины ожидают роста товарооборота с РФ по итогам 2019 года на 20%, сообщил журналистам филиппинский министр торговли и промышленности Рамон Лопез.

"Объем торговли может вырасти на 20%", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на Российско-филиппинском форуме.

Лопез отметил, что потенциал российско-филиппинского сотрудничества очень велик.

"Сейчас мы покупаем пшеницу, металлы, нефтепродукты у России, но мы можем покупать и другие номенклатуры", — сказал он, отметив, что Филиппины поставляют в РФ в основном электронику, но есть возможности для расширения экспорта.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что за период около полутора лет товарооборот между Россией и Филиппинами удвоился. По его словам, РФ заинтересована в дальнейших совместных проектах в самых разных сферах: энергетика, и промышленность, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, различные гуманитарные проекты.