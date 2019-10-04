Названы сроки запуска «Турецкого потока»

Заместитель главы Департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога сообщил, что морской газопровод «Турецкий поток» для поставок в Турцию и страны Европы через Болгарию будет запущен до конца текущего года, передает в пятницу РИА «Новости».

Вместе с тем Хандога предложил переадресовать Софии вопрос о том, будет ли она готова к этому сроку принять газ из трубопровода.

«Мы будем готовы им поставлять газ… Если болгары будут готовы принять газ, то, соответственно, им газ будет», — заявил он в кулуарах Петербургского международного газового форума.

В сентябре Верховный суд Болгарии устранил препятствие для приёма газа из «Турецкого потока».

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двухниточного газопровода по дну Черного моря. Мощность каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Предполагается, что он пройдёт до европейской части Турции и далее к границе с Грецией.