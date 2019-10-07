Названы города России с самими большими зарплатами

РИА Новости составило рейтинг российских городов по уровню зарплат. Первое место в нем заняла Москва со средней зарплатой в 97 тысяч рублей.

Для исследования эксперты РИА Рейтинг рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в ста крупнейших городах страны. Зарплаты (за вычетом НДФЛ) приведены на основе статистики Росстата за первое полугодие 2019-го по крупным и средним предприятиям.

Потребительский набор брали в расчете на одного человека, живущего в собственной квартире (28 «квадратов»). В него входят 112 товаров и услуг (продукты, в том числе деликатесы, одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт, отдых, коммуналку).

Эксперты пришли к выводу, что на среднюю зарплату в Москве можно купить 3,83 набора товаров и услуг. На втором месте — Южно-Сахалинск с зарплатой 90,6 тысячи рублей, которую хватает на 3,81 набора товаров и услуг.

Замыкает тройку лидеров Салехард (3,35 фиксированного набора на зарплату в 88 тысяч рублей).

В топ-5 рейтинга также вошли Сургут (75,8 тысячи рублей и 3,24 набора) и Ханты-Мансийск (71,6 и 3,20).

Как отмечает РИА Новости, несмотря на близкие реальные зарплаты, номинальные заработки в этих городах сильно отличаются. К примеру, в Салехарде средние зарплаты выше, чем в Ханты-Мансийске на 22 процента, но разница в ценах уравнивает уровень жизни.

Санкт-Петербург оказался на седьмом месте рейтинга (63,8 тысяч рублей и 2,89 набора). Реальные зарплаты там в 1,3 раза меньше, чем в Москве.

Эксперты РИА Новости объяснили, что лидерство городов из северных, нефтегазовых регионов было ожидаемым. Прибыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям больше платить работникам, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность.

Последнее, сотое место рейтинга занял ростовский город Шахты, где средняя зарплата составляет 26,6 тысячи рублей, а купить на нее можно 1,36 продуктового набора.

В последнюю пятерку также вошли Севастополь (32,5 тысячи рублей и 1,56 набора), Майкоп (27,9 и 1,56), Элиста (27,1 и 1,52) и Черкасск (26,4 и 1,49).

Год назад «Российская газета» писала , что россияне с самыми высокими зарплатами живут на севере страны (Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область) и в Москве, а работают они в сфере воздушного или космического транспорта, а также в добывающих сырье компаниях.

Работники сфер воздушного и космического транспорта получают по 161,7 тысячи рублей в месяц в среднем, а сотрудники компаний, добывающих сырую нефть и природный газ, — 123,1 тысячи.