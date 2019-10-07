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Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Самые высокие зарплаты в России оказались в сфере строительства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование рынка труда по итогам третьего квартала 2019 года, проведенное сервисом «Авито Работа».
По его данным, средняя заработная плата в стране в третьем квартале составила 38,3 тысячи рублей. В сфере строительства она достигает 50,4 тысячи рублей.
Другой высокооплачиваемой областью труда оказалась сфера красоты и здоровья. Так, зарплаты в фитнес-центрах и салонах красоты составляют 48,8 тысячи рублей. Также высока оплата труда в автомобильном бизнесе — средняя заработная плата достигает 46,2 тысячи рублей.
Самыми низкооплачиваемыми по результатам исследования стали сферы образования и науки (26,9 тысячи рублей), бухгалтерии и финансов (30 тысяч рублей) и административной работы (30,4 тысячи).
Самыми востребованными работниками в третьем квартале были сотрудники сферы продаж, производства и строительства. Соискатели же активно искали работу в транспортной и логистической отраслях.
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Комментарии6
Экономика , Видео , Личный счет , РИА Новости
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