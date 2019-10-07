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Минфин хочет составить список профессий, которые подпадут под новый налог 

Ura.Ru 56 минут назад
Минфин решит, кого коснется новый налог в РФ
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В России могут ограничить применение специального налогового режима для самозанятых. Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает необходимым составить список профессий, разрешенных для самозанятых.
«Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система [специального налогового режима для самозанятых] может работать», — цитирует Силанова газета «Ведомости». По мнению, создание четкого перечня профессий для самозанятых должно быть основным условием распространения нового налога для всех регионов страны.
Сейчас любой гражданин России с доходом до 2,4 миллиона рублей в год, оказывающий платные услуги и не имеющий наемных работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить налог по ставке 4% с дохода при работе с другими людьми, 6% — с компаниями. Через приложение-кассу самозанятые могут зарегистрироваться, проводить все платежи и выплачивать налог.
Как писало «URA.RU», ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на всю страну на все субъекты РФ. По ее словам, это связано с тем, что опыт взимания налога в четырех пилотных регионах является успешным: в стране в качестве самозанятых зарегистрировано более 200 тысяч человек. Между тем, по мнению экономиста Сергея Жаворонкова, взимание налога на самозанятых может обернуться потерями для бюджета, поскольку работодатели будут заинтересованы в том, чтобы регистрировать в таком качестве подчиненных и не платить 30-процентные страховые взносы.
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Комментарии8
Экономика , Личный счет , Антон Силуанов , Валентина Матвиенко , Сергей Жаворонков , Совет Федерации , Минфин , Ведомости
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