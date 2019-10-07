Минфин решит, кого коснется новый налог в РФ

Минфин хочет составить список профессий, которые подпадут под новый налог

В России могут ограничить применение специального налогового режима для самозанятых. Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает необходимым составить список профессий, разрешенных для самозанятых.

«Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система [специального налогового режима для самозанятых] может работать», — цитирует Силанова газета «Ведомости». По мнению, создание четкого перечня профессий для самозанятых должно быть основным условием распространения нового налога для всех регионов страны.

Сейчас любой гражданин России с доходом до 2,4 миллиона рублей в год, оказывающий платные услуги и не имеющий наемных работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить налог по ставке 4% с дохода при работе с другими людьми, 6% — с компаниями. Через приложение-кассу самозанятые могут зарегистрироваться, проводить все платежи и выплачивать налог.