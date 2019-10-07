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США назвали «Северный поток-2» сокрушительным ударом по Европе 

Lenta.ru + ещё 19 3 часа назад
Глава Минэнерго США Рик Перри, выступая на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе, назвал реализуемый проект газопровода «Северный поток-2» сокрушительным ударом «по энергетическому разнообразию и безопасности Европы». Об этом сообщает издание Delfi.
По словам Перри, ввод в строй газопровода сделает европейские страны более уязвимыми. В частности, возрастет риск возникновения перебоев с поставками топлива, а Россия, в свою очередь, получит возможность прекратить транзит газа через Украину.
Министр подчеркнул, что энергетическую безопасность Европы может повысить СПГ из США. По его мнению, это привнесет на европейский рынок «больше свободы и конкуренции».
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс согласился и подтвердил, что Европе необходим американский газ. «Мы, конечно, знаем цену свободы, но мы также знаем цену энергетической безопасности», — отметил он.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. По планам, строительство должно быть завершено в конце 2019-го. На данный момент «Северный поток-2» построен на 83 процента.
Против строительства газопровода выступают Украина, страны Балтии, Польша и США. По их мнению, «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от России. Вашингтон рассчитывает нарастить поставки своего сжиженного природного газа европейским потребителям.
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Экономика , Видео , Компании , Рынки , Рик Перри , МИД , Минэнерго
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