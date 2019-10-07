Не только зерно: Россия наращивает экспорт

На национальный проект «Международная кооперация и экспорт» выделено почти 957 млрд рублей, из которых более 400 направят на увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции. Российское мясо, зерно, фрукты и много другое поступит на новые рынки и в больших объемах. По крайней мере, эту задачу уже начали отрабатывать в регионах — инвестиционные программы и гранты должны помочь добиться цели.

Власти Ингушетии собираются экспортировать в Китай около 100 тонн меда, в Ставропольском крае впервые выйдет на экспорт третья по величине птицефабрика, Ингушетия намерена в 2020 году экспортировать яблоки в арабские страны, а Сибирь увеличит объем экспорта сельскохозяйственной продукции в два с половиной раза до 2024 года. И это лишь малая часть больших планов по развитию российского агропромышленного комплекса в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Нацпроект стоит на пяти китах: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Согласно нацпроекту, к 2024 году необходимо увеличить долю экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также достичь роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд

Что касается экспорта продукции АПК, через пять лет его объем должен составить $45 млрд (+$19,1 млрд по сравнению с 2018 годом).

«Я думаю, что это достижимая цифра. Добьемся или нет — вопрос. Но к этому надо стремиться, это реалистичный план», — говорил ранее президент России Владимир Путин.

Здесь речь идет не только о создании новых товаров с высокой добавленной стоимостью, но и о создании новой транспортной инфраструктуры, устранения торговых барьеров.

Так, например, Омская область предлагает развивать речной транспорт для экспорта сибирского зерна. Морской путь позволит снизить стоимость доставки и увеличить конкурентоспособность зерна на азиатских рынках, уверены в регионе. Чтобы реализовать проект, нужно углубить фарватера Иртыша от Омска до места впадения в Обь, а также обеспечить регион специализированными судами.

По данным омского Минсельхоза, стоимость доставки зерна в Японию железнодорожным транспортом с перегрузкой на морской составляет около 11,8 тыс. рублей за тонну, доставка же Северным морским путем оценивается в 7 тыс. рублей. Пробную партию зерна в 50 тыс. тонн планируется отправить уже в этом году.

Ранее стало известно, что экспорт зерна из РФ в 2018-2019 сельхозгоду составил 43,3 млн тонн, включая 35,2 млн тонн пшеницы. При этом Минсельхоз повысил прогноз урожая пшеницы на этот год с 75 до 78 млн т, тогда как урожай зерновых ожидается на уровне 118 млн т.

Кстати, в структуре экспорта продукции АПК за 2018 год лидируют как раз зерновые и зернобобовые грузы ($7,6 млрд). На втором месте рыба и морепродукты ($5,4 млрд), затем следуют масложировая продукция и продукция пищевой и перерабатывающей промышленности ($3,6 млрд и $3,5 млрд соответственно).

Ряд субъектов запустили собственные региональные программы, чтобы экспорт зерна был еще больше. Так, например, Новосибирская область планирует прирасти по производству зерна в 2024 году на 20,3% по отношению к 2018 году — в регионе прогнозируется рост урожайности яровой пшеницы, ячменя, кукурузы и увеличение экспортных поставок в рамках нацпроекта.

Власти Саратовской области планируют направить более 400 млн рублей на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения, на которых планируется выращивать зерновые, зернобобовые и масличные культуры на экспорт.

В регионе рассказали, что в 2018 году продукция АПК области была поставлена в 48 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки. Лидерами оказались Азербайджан, Латвия и Турция. Традиционными товарами для области являются подсолнечное масло, ячмень, чечевица, пшеница.

Кстати, в прошлом году крупнейшими покупателями продукции российского агропромышленного комплекса в прошлом году были Египет, Турция, Китай и Южная Корея.

Тем временем, Минсельхоз предлагает в следующем году ввести экспортные субсидии для производителей рапса и сои общим объемом 4,2 млрд руб. Хотя зерно остается экспортным товаром номер один, в ведомстве считают, что у этих культур большой экспортных потенциал.

В Новгородской области полагаются на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. В перечень новгородских предприятий, которые будут обеспечивать рост экспорта, внесены пять перспективных инвестиционных проектов. В их числе завод полного цикла по производству хлопьев из голозерного овса, ферма на 36,6 тысяч голов свиней и цех шоковой заморозки овощей.

Власти Ленинградской области ставят амбициозные цели по увеличению объема экспорта сельскохозяйственной продукции в два раза с текущих $230 млн к 2024 году.

«Отвоевываем рынок у прибалтийских производителей, а также хотим наладить экспорт молочной продукции в страны СНГ и Северной Европы», — рассказывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В частности, областные власти работают над созданием сырного кластера, предусматривающего увеличение количества сыродельных предприятий.

Новые рынки для себя открывает Курганская область. В этом году прошли первые поставки ячменя в Иран, всего доставлено 1,3 тыс. тонн. Кроме того, сообщалось, что область также начнет экспортировать пшеницу в Китай.

Основу сельскохозяйственного экспорта в Ставропольском крае может составить увеличение поставок мяса и овощей. «В прошлом году объем экспорта в регионе составлял более 300 млн долларов, в этом году задача нарастить объем на 10%. Этот показатель точно будет выдержан, учитывая увеличение поставок мяса курицы. В последующие годы рост должен составлять по 30% ежегодно», — говорил ТАСС глава региона Владимир Владимиров

В ближайшие два года в рамках нацпроекта планируется заключить не менее ста корпоративных программ международной конкурентоспособности в таких сегментах, как зерновая продукция, рыба и ракообразные, масложировая продукция, товары пищевой и перерабатывающей промышленности.

Всего госпрограмма развития сельского хозяйства в 2020 году получит 290,1 млрд рублей из бюджета. На экспорт продукции АПК направят до 2024 года 406,8 млрд рублей.