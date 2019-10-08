Зима близко: Украину ждут неподъемные тарифы

Украина накопила в своих подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон без срывов, — 20 млрд кубов, при том, что обычно к зиме накапливала всего 14-15 млрд На отопительный сезон газа хватит, но не факт, что население сможет за него расплатиться: тарифы уже обещали поднять.

Украина в январе-сентябре 2019 года сократила потребление газа на 7% — до 17,9 млрд кубометров по сравнению с потреблением за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины — компании «Укртрансгаз». В 2018 году Киев использовал 32,3 млрд куб. м газа, что на 1,3% больше показателя 2017 года.

При этом в «Нафтогазе» заявляли, что на Украине накоплено уже 20 мдрд кубов газа для того, чтобы страна могла пройти зиму без срыва отопительного сезона.

Если это соответствует действительности, остается лишь один вопрос — сможет ли население за этот газ платить.

Сейчас рядовые украинцы уже сталкиваются с ростом коммунальных платежей. Правда, в этом году жителям страны снижали цены на «голубое топливо» в рамках предвыборных обещаний — перед выборами нового президента страны. И теперь в «Нафтогазе» не исключают дальнейшее повышение тарифа.

Тариф на газ в Украине начнет расти уже с октября, а до конца отопительного сезона цена для конечного потребителя может увеличится с 6 до 8,5 гривен за кубометр, сообщали в НАК «Нафтогаз-Украина».

«Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы. На период отопительного сезона повышение может составить 20-25% — до 8,5 гривен за куб. Если будет прерывание транзита российского газа, кризис поставок, то цены могут подскочить еще больше», — заявил глава компании Андрей Коболев

Сейчас, с учетом налога и всех платежей, конечная цена для украинцев будет колебаться около 5,5-6 гривен за кубометр. Хотя еще в прошлом году в планах кабинета министров Украины было повышение тарифа почти до 10 гривен.

Прошлой зимой из-за высоких цен на отопление некоторые киевляне стали использовать для обогрева помещений кирпичи, сообщал глава украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко

В ряде местностей, особенно на селе, украинцы так и вовсе перешли на печное отопление.

Учитывая доходы украинцев, это не удивительно. Так, прожиточный минимум на Украине составляет 2 тысячи гривен (10 127 рублей).

Алексей Макаркин. «Повышение цены на газ для населения в ходе рыночных реформ — это требование МВФ для предоставления помощи любой стране по программе фонда, поэтому украинским властям придется пойти на повышение цен на газ. Тем более, что президентские и парламентские выборы прошли, а местные будут только через год — поэтому сейчас политических рисков от такого решения меньше», — говорит заместитель директора «Центра политических технологий»

Правда, «Нафтогаз» ровно на середине отопительного сезона может начать паниковать, как уже неоднократно с ним и случалось. Так, в декабре 2018 года компания предупредила о своем тяжелом финансовом положении из-за льготных цен на газ, отсутствии господдержки и накопившейся задолженности со стороны потребителей, в первую очередь областных газов, большую часть которых контролируют структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа . Тогда руководитель «Нафтогаза» Коболев заявил, что без компенсации со стороны правительства проблемы с закупками импортного газа могут начаться уже до конца отопительного сезона 2018-2019 годов.

«В 2018 году группа «Нафтогаз» имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем до 2019 года с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода. Под угрозой также проекты по развитию добычи газа, модернизации ГТС. В общем, мы видим, что в 2019 нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 млрд гривен», — отмечал он.

Одной из коренных проблем является то, что группа «Нафтогаз» продает газ по ценам ниже рыночных, писал тогда Коболев. Так, согласно статье 11 закона «О рынке газа», кабмин Украины должен компенсировать потери, вызванные выполнением обеспечения поставок топлива ряду предприятий на льготных условиях. По подсчетам «Нафтогаза», в рамках этих обязательств компания должна была получить 102,9 млрд гривен с октября 2015 до конца июня 2018 года. Но этого не произошло.

И взыскать долги с тепловых станций — это совершенно безнадежное дело, сетовал чиновник.

«Если уж Украина и останется этой зимой без газа — то отнюдь не по вине России», — считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин

По его словам, обычно страна запасала к отопительному сезону 14-15 млрд кубометров газа. А теперь рапортовала о том, что закачала уже аж 20 млрд Да и останавливать транзит через территорию Украины Россия не собирается — понятно, что «Северный поток — 2» к 1 января 2020 года, как ранее планировалось, достроен не будет, добавляет Пикин. Поэтому вопрос лишь в том, на каких условиях смогут договориться Украина и России на следующих раундах газовых переговоров.

Очередные консультации должны пройти в Брюсселе 28 октября этого года. Действующий между странами контракт на прокачку газа истекает 31 декабря 2019 года.

«Сотрудничеству с МВФ альтернативы нет — это главный кредитор Украины. Повышение цен на газ — мера непопулярная, но рейтинг президента Владимира Зеленского остается высоким и запас прочности у него есть. Да, от повышения цены на газ популярность президента может уменьшиться, но не фатально», — считает Макаркин.

То, что украинские чиновники накануне отопительного сезона начинают всех пугать, желая выторговать для себя более удобные условия, к этому давно все привыкли, говорит Пикин. Понятно, что требования МВФ по повышению цены на газ правительство и «Нафтогаз» выполнят, но вот хватит ли у населения средств, чтобы платить по новым тарифам, — это вопрос открытый и решать его точно придется без помощи России.

«Мы и так слишком много об Украине заботимся. Несмотря на сложные отношения между нашими странами, которое сложились давно и не могут разрешиться уже почти два десятилетия, Россия ни разу газовый вентиль не перекрывала», — резюмировал Пикин.