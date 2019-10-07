Украина становится жертвой американской политики

Все больше признаков того, что Украина жестоко расплачивается за тесное сближение с Соединенными Штатами. В Вашингтоне один за другим разворачиваются коррупционные скандалы, связанные с действиями высокопоставленных американских чиновников в Киеве. Какими могут оказаться для Украины политические последствия этих скандалов?

Если раньше международную политику описывали как борьбу бульдогов под ковром, то теперь бульдоги грызутся прямо посреди ковра под ярким светом софитов и с прямой трансляцией в интернет. Особенно ярко эта пока еще не ставшая привычной политическая ситуация проявляется в отношениях США и Украины.

Правило про революцию, неизбежно пожирающую своих детей, в данном случае сработало в отношении отцов. Мало сомнений в том, что именно из Вашингтона вдохновлялся и организовывался Евромайдан в 2014 году. И теперь украинский пулемёт без разбора поливает компроматом вашингтонских политиков, не делая поблажек ни для республиканцев, ни для демократов. И несмотря на то, что Украина в отличие от США или России не является значимым игроком на рынке углеводородов, главной скандало— и компроматообразующей темой является именно нефтегаз. Или, если говорить по-украински, «Нафтогаз»

Хотя не только он. Компанию Burisma называют крупнейшей частной газовой компанией Украины, вот только ее основатель и основной владелец Николай Злочевский с 2010 по 2012 годы был министром природных ресурсов, а с 2012 по 2014-й — заместителем секретаря СНБО при президента Януковиче. Это на Украине не редкость, а скорее, традиция — делать бизнес в той сфере, какую государственную должность занимаешь.

Скорее всего, введение в состав совета директоров компании сына вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена в мае 2014 года было попыткой владельца защититься от постреволюционного передела собственности — большинство не успевших или не сумевших вовремя перековаться соратников Януковича лишились активов и бизнеса на Украине. И, похоже, попытка Злочевского оказалась удачной — Burisma по-прежнему принадлежит ему и по-прежнему приносит прибыль.

Поскольку Burisma была уже «занята» демократами, то нет ничего удивительного, что республиканцы попытались провести своих людей в государственный «Нафтогаз». И делали это как до, так и после того, как сделавший в 2016 году чересчур однозначную ставку на Хиллари Клинтон Петр Порошенко потерпел разгромное поражение на выборах. В этом совершенно нет ничего странного, США вели так себя во всех странах, чье руководство контролировали.

Поэтому удивление и даже возмущение подконтрольной Демпартии прессы в стиле «вы посмотрите, граждане, что творится, Трамп пытается сожрать украинскую нефтегазовую компанию» выглядит абсолютным фарисейством. Так делали демократы до Трампа, так делали республиканцы до Трампа, так будут делать все после Трампа, политическая принадлежность и личность президента тут совершенно не имеют значения.

Другой вопрос, что раньше делалось оно не так открыто и явно, но времена изменились, ничего не поделаешь.

Самое смешное, что параллельно тому, как все самые грязные тайны американской политики выставляются на всеобщее обозрение, риторика про «газ свободы» тоже никуда не пропадает.

Глава Минэнерго США Рик Перри на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе заявил, что «Северный поток-2» станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы», а американский сжиженный газ (СПГ) — это «возможность привнести на рынок больше свободы и конкуренции». Литовский министр иностраннных дела Линас Линкявичюс предложил сделать литовский порт Клайпеда воротами для поставляемого в Европу СПГ из США: «Нам нужны вы в Европе, нужен ваш сланцевый газ в Европе», — цитирует прибалтийского чиновника принадлежащее Григорию Березкину РБК.

При этом и Перри, и Линкявичус, и вообще любой окончивший хотя бы начальную школу и знающий азы арифметики и географии человек отлично понимает, что никак не может быть сжиженный газ из-за океана дешевле природного из соседней страны. Покупка более дорогого американского СПГ — это голая политика и никакого бизнеса тут нет и быть не может.

После раскрытия настойчивого интереса США к «Нафтогазу» становится абсолютно прозрачным и интерес Вашингтона к продолжению украинского транзита. Опять-таки за счет политики достигаются банальные экономические цели — не дать лишить американских выгодоприобретателей украинской госкомпании ценного трубопроводного ресурса, который в случае прекращения транзита превратится в металлолом.

На фоне продолжающихся утечек и обнародований фактов давления республиканцев на действующую украинскую власть, а демократов — на бывшую,

крайне жалко выглядят попытки Владимира Зеленского доказать миру, что он — самостоятельный президент, а не марионетка, которую американцы дергают за ниточки.

В интервью японскому агентству «Киодо» он опять заявил, что, мол, никто на него не давил, и ничего такого он Трампу не обещал. И вообще является независимым президентом независимой страны. Учитывая, что Япония сама во много остается зависимой от США страной, из-за чего уже которое десятилетие не может подписать мирный договор с Москвой, аудитория для откровений была выбрана не самая подходящая.

В любом случае, как бы ни развивалась ситуация, похоже, что Украине уже не отвертеться от участия в американских президентских выборах следующего года. И совершенно неважно, чьим в итоге будет «Нафтогаз» и какие еще факты всплывут про компанию Burisma. На кону стоят куда более серьезные суммы, чем общая стоимость обеих компаний плюс весь госбюджет Украины. И последствия для Киева могут оказаться куда более серьезными, чем в 2014 году. Украина становится все более и более токсичной, и в итоге Киев может оказаться в реальной политической и экономической изоляции.