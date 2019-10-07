Китай выигрывает торговую войну Трампа

Какая книга могла бы стать символическим воплощением торговой войны США и Китая? Точно не «Искусство сделки» Трампа. Скорее, это был бы труд китайского генерала Сунь Цзы «Искусство войны».

19 сентября ОЭСР сообщила, что «мировая экономика будет расти самыми медленными темпами со времени финансового кризиса, инвестиции в бизнес и торговлю будут затруднены на фоне усиливающейся торговой войны США и Китая, которая может принести еще больший ущерб в ближайшие годы». Для президента Трампа это не сулит ничего хорошего, учитывая, что он вступает в сложный год переизбрания.

Похоже, Трамп запоздало ищет выход из своей стратегии «жесткого давления на Китай». Главный вопрос сейчас состоит в том, есть ли Пекину смысл помогать президенту или он займет выжидающую позицию, чтобы заключить более выгодную сделку с возможным преемником президента, кандидата от Демократической партии после выборов 2020 года? Стиль ведения переговоров Трампа, кажется, поставил его перед дилеммой. Несмотря на то, что его политическая база любит наблюдать за «кампанией давления на Китай», поддержат ли они его на фоне экономической боли?

Стиль переговоров Трампа прекрасно изложен в его книге «Искусство сделки» 1980-х годов: выявлять слабые места вашего противника и давить на них. Можно применять агрессию, доводя все до крайности и отступая, надеясь, что противник будет вынужден согласиться на сделку, которая принесет пользы больше вам, чем ему.

Никогда не отличавшийся скромностью, Трамп утверждал в «Искусстве сделки», что «прочитал сотни книг о Китае за несколько десятилетий.

»Я знаю китайцев. Я заработал много денег с китайцами. Я понимаю мировоззрение китайцев», — говорил он.

Однако китайский подход к переговорам явно отличается от настойчивого подхода, изложенного в книге Трампа. В основном им присуще решать серьезные вопросы за закрытыми дверями, одновременно проводя китайский ритуал чаепития.

Уверенность пекинских лидеров в том, что они выстоят в переговорах с Трампом, покоится на другой китайской культурной концепции — вынести трудности. Две крупнейшие экономики мира участвуют в колоссальном столкновении после 30 лет тесных взаимоотношений, поэтому потенциальные экономические последствия грозят обеим странам по обе стороны Тихого океана. Однако пекинские лидеры уверены, что 400-500 млн китайцев, составляющих средний класс, примерно треть населения КНР, смогут перенести трудности легче, чем «мягкотелые» американцы. Они знают, что китайцы и так уже пережили сто лет вторжения, голода, гражданской войны, революции после падения Китая с вершин самой богатой нации в мире во время американской революции.

Пекин нанес стратегический удар по Трампу, введя ответные тарифы против фермеров, выступающих за Трампа, в таких ключевых штатах, как Айова и Висконсин. Именно на них президент возлагает надежды во время своего переизбрания. Второй ключевой избирательный блок — Мамы Wal-Mart — столкнулся с ростом тарифов на товары китайских компаний, либо азиатских и американских производителей, собирающих продукцию на китайских фабриках. В августе в сообщении в твиттере Трамп заявил: «Крупным американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю. Нам не нужен Китай, без него было бы гораздо лучше».

Однако, все эти шаги потребуют времени и реструктуризации глобальных цепочек поставок. А рост цен из-за тарифов наносит удар рабочему классу, составляющему избирательную базу президента.

Некоторые сторонники Трампа, в частности, сенатор-республиканец Том Коттон из Арканзаса, минимизировали политические потери президента торговой войны с Китаем. В своем выступлении 13 мая Коттон сказал: «Эти тарифы в конечном итоге нанесут ущерб как китайцам, так и некоторым американцам. Но в конечном итоге китайцам они навредят больше, чем американцам, потому что китайские компании и китайское правительство слишком долго обманывали США. Со стороны американцев будут некоторые жертвы, но они будут минимальны по сравнению с жертвами, которые наши солдаты приносят за границей».

Так будут ли американские фермеры и впредь оставаться ключевой силой поддержки Трампа, или они откажутся обслуживать свою страну», столкнувшись со снижением цен на сою? В Milwaukee Journal Sentinel в отчете 30 августа выражаются серьезные сомнения в отношении утверждения Коттона о том, что американские фермеры поддержат Трампа в следующем году.

«Поскольку жестокая торговая война берет свое, «воинствующий фермер» стал центральной фигурой в надвигающейся борьбе за Висконсин», — отмечается в статье.

Без Висконсина, представители которого проголосовали за кандидата от Республиканской партии на выборах в 2016 году впервые с 1984 года, победа Трампа в следующем году становится практически невозможной. Если сюда еще добавить голоса фермеров по соседству, в штате Айова, богатым соей и свининой, дилемма очевидна. Трамп может победить Китай в своих тарифных битвах, однако эти же битвы приведут к тому, что он проиграет демократам в войне за Белый дом.

Словом, если бы надо было подобрать некий текст, который бы наилучшим образом отражал суть торговой войны между США и Китаем, это было бы не «Искусство сделки» Трампа, а двухтысячелетний труд китайского генерала Сунь Цзы «Искусство войны». Как известно, он отмечал: