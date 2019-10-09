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В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды 

Газета.Ru + ещё 14 3 часа назад
Россияне могут остаться без импортной воды
Фото: Depositphotos
Риск перебоев импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукты. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо "Опоры России" министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
Отмечается, что из-за появления системы маркировки минеральной и питьевой воды, проект которой разработал Минпромторг, проблемы могут возникнуть и у российских производителей. Также могут повыситься цены на воду.
Согласно законопроекту, контролировать наличие маркировки на иностранной продукции будут таможенники. Поэтому ставить на бутылках цифровые коды необходимо будет до въезда товара в Россию.
Нововведение предполагает, что на каждой бутылке будут стоять цифровые коды, генерирующиеся в онлайн режиме, после чего они будут переноситься на стикер.
По мнению бизнесменов, иностранные производители откажутся внедрять российские технологии на своих предприятиях.
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Экономика , Другое , Минпромторг
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