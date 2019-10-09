Россияне могут остаться без импортной воды

В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Риск перебоев импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукты. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо "Опоры России" министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Отмечается, что из-за появления системы маркировки минеральной и питьевой воды, проект которой разработал Минпромторг , проблемы могут возникнуть и у российских производителей. Также могут повыситься цены на воду.

Согласно законопроекту, контролировать наличие маркировки на иностранной продукции будут таможенники. Поэтому ставить на бутылках цифровые коды необходимо будет до въезда товара в Россию.

Нововведение предполагает, что на каждой бутылке будут стоять цифровые коды, генерирующиеся в онлайн режиме, после чего они будут переноситься на стикер.

По мнению бизнесменов, иностранные производители откажутся внедрять российские технологии на своих предприятиях.