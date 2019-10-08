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Грузия продала в Россию почти две трети своего вина 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 16 часов назад
Грузия за девять месяцев этого года продала в 50 стран мира 65,2 млн бутылок вина, из них 41,1 млн — в Россию, заявил минсельхоз страны во вторник. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Доходы Грузии от экспорта вина за девять месяцев составили 164 млн долларов, что на 16% больше аналогичного показателя 2018 года.
В Россию в этом году продано на 11% бутылок вина больше, чем в прошлом.
Россия лидирует в списке стран, куда Грузия поставляет вино. На втором месте с колоссальным отставанием Украина — 6,7 млн бутылок. Замыкает первую тройку Китай — 5,3 млн бутылок.
Отношения России и Грузии снова обострились в июне после антироссийских акций в Тбилиси. Москва приостановила авиасообщение с Грузией и ограничила туризм.
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