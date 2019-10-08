Россия и Турция отреклись от доллара

Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в нацвалютах

Министерство финансов России и министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Об этом сообщается на официальном сайте российского Минфина.

Как отмечается, договор направлен на "расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами РФ и Турции".

Среди главных целей договора отмечены в том числе создание соответствующей инфраструктуры финрынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.