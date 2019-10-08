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Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в нацвалютах 

Газета.Ru + ещё 36 13 часов назад
Россия и Турция отреклись от доллара
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Министерство финансов России и министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Об этом сообщается на официальном сайте российского Минфина.
Как отмечается, договор направлен на "расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами РФ и Турции".
Соглашение подписали российский вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов и турецкий министр казначейства и финансов Берат Албайрак.
Среди главных целей договора отмечены в том числе создание соответствующей инфраструктуры финрынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.
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Экономика , Другое , Рынки , Антон Силуанов , Берат Албайрак , Минфин
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