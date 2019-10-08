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Трамп напомнил, что Турция является крупным торговым партнером США 

РИА Новости 13 часов назад
Трамп напомнил о связях Турции с США
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп напомнил, что Турция является крупным торговым партнером США, а также членом НАТО с хорошей репутацией.
"Так много людей легко забывают, что Турция — крупный торговый партнер США, на самом деле они делают структурный стальной каркас для наших истребителей F-35. С ними также было хорошо иметь дело, (они— ред.) помогли спасти так много жизней в провинции Идлиб и по моему запросу возвращают в добром здравии пастора (Эндрю) Брансона, которому оставалось много лет тюремного срока. Также помните, что немаловажно, что Турция — важный член НАТО с хорошей репутацией. Он приедет 13 ноября в США как мой гость", — написал Трамп в Twitter.
Трамп ранее в своем Twitter пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, "перейдет границы" дозволенного. По его словам, Турция, Европа и другие страны "должны приглядывать за захваченными бойцами ИГ* и их семьями".
Американский пастор Эндрю Брансон был задержан в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В октябре прошло года турецкий суд освободил его, и пастор покинул Турцию. Из-за дела Брансона обострялись отношения Вашингтона и Анкары.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Комментарии
Экономика , Эндрю Брансон , Дональд Трамп , Рабочая партия Курдистана , НАТО
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