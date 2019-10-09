ЦБ объявил о снижении оттока капитала из РФ

Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором в январе — сентябре 2019 года, по предварительной информации, уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Центробанк.

Согласно предварительным прогнозам регулятора, отток капитала за девять месяцев 2019 года снизился на 16,7% и достиг $24,9 млрд, передаёт ТАСС.

По итогам января — сентября 2018 года данный показатель составлял $29,9 млрд