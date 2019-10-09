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ЦБ объявил о снижении оттока капитала из РФ 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
ЦБ объявил о снижении оттока капитала из РФ
Фото: news.ru
Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором в январе — сентябре 2019 года, по предварительной информации, уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Центробанк.
Согласно предварительным прогнозам регулятора, отток капитала за девять месяцев 2019 года снизился на 16,7% и достиг $24,9 млрд, передаёт ТАСС.
По итогам января — сентября 2018 года данный показатель составлял $29,9 млрд
Как писал News.ru, ранее ЦБ сообщал, что чистый отток капитала из России в январе — июне 2019 года вырос год к году в 2,5 раза.
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Экономика , Компании , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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