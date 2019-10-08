США нашли способ лишить Китай своих денег

Администрация президента США Дональда Трампа не отступилась от идеи существенно ограничить приток американских инвестиций в Китай и в последнее время приблизилась к понимаю, как это сделать. О прогрессе в этом вопросе со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

Особое внимание уделяется государственным пенсионным фондам и их инвестициям. В Белом доме ищут способ повлиять на поставщиков индексов китайских компаний, чтобы те начали оценивать вложения в них как риск для инвесторов.

В материале отмечается, что пока непонятно, может ли американская администрация законным образом повлиять на поставщиков индексов.

Обсуждение ведется перед самым началом торговых переговоров США и Китая, которые должны пройти 10-11 октября. По сообщениям китайских СМИ, Пекин уже потерял оптимизм и сократил пребывание своей делегации в Вашингтоне на одну ночь.

В прошлом месяце сообщалось, что США рассматривают возможность лишить китайские компании права обращаться на американских биржах. Это вызвало панику среди инвесторов, однако позднее чиновники успокоили их, назвав такие сообщения слухами.

В понедельник, 7 октября, США добавили в черный список 28 китайских компаний. Среди них были три стартапа, занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта. Отмечается, что они могли составить конкуренцию китайским компаниям.