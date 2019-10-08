Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.15
$
65.24
71.51
71.64
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.00
72.50
Индексы и котировки Brent
58.16
–0.02 Золото
1502.16
+0.08 РТС
1306.39
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
09.10
1.0962
–0.0058
24.09
1.1020
06.10
25.09
13.09

США нашли способ лишить Китай своих денег 

Lenta.ru 8 часов назад
США нашли способ лишить Китай своих денег
Фото: РИА Новости
Администрация президента США Дональда Трампа не отступилась от идеи существенно ограничить приток американских инвестиций в Китай и в последнее время приблизилась к понимаю, как это сделать. О прогрессе в этом вопросе со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.
Особое внимание уделяется государственным пенсионным фондам и их инвестициям. В Белом доме ищут способ повлиять на поставщиков индексов китайских компаний, чтобы те начали оценивать вложения в них как риск для инвесторов.
В материале отмечается, что пока непонятно, может ли американская администрация законным образом повлиять на поставщиков индексов.
Обсуждение ведется перед самым началом торговых переговоров США и Китая, которые должны пройти 10-11 октября. По сообщениям китайских СМИ, Пекин уже потерял оптимизм и сократил пребывание своей делегации в Вашингтоне на одну ночь.
В прошлом месяце сообщалось, что США рассматривают возможность лишить китайские компании права обращаться на американских биржах. Это вызвало панику среди инвесторов, однако позднее чиновники успокоили их, назвав такие сообщения слухами.
В понедельник, 7 октября, США добавили в черный список 28 китайских компаний. Среди них были три стартапа, занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта. Отмечается, что они могли составить конкуренцию китайским компаниям.
Налоги от мошенников: как клюют на удочку лжечиновников
Последние новости
Россиянам нашли замену отдыху в Турции Россиянам нашли замену отдыху в Турции Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга» Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга» Разработан закон о блокировке электронной почты россиян Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
Комментарии
Экономика , Дональд Трамп , Администрация США , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России подорожает золото
В России подорожает золото
Роль экспортера газа предрекли Украине в США
Роль экспортера газа предрекли Украине в США
Россияне стали меньше брать займы
Россияне стали меньше брать займы
Россияне могут остаться без импортной воды
Россияне могут остаться без импортной воды5
«Россия» передаст «Победе» четыре Boeing 737
«Россия» передаст «Победе» четыре Boeing 737
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
00:20
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рынки
ВТБ перестал открывать вклады в евро
01:13
ВТБ перестал открывать вклады в евро
Компании Рынки
Украина становится жертвой политики США
01:10
Украина становится жертвой политики США
Экономика Статьи
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
02:38
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
Компании
На одну зарплату: где в России жить хорошо
00:50
На одну зарплату: где в России жить хорошо
Личный счет Статьи
«Северный поток-2»: что решила Дания
00:53
«Северный поток-2»: что решила Дания
Экономика Статьи
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
Экономист рассказал об угрозах для рубля
10:24
Экономист рассказал об угрозах для рубля
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение