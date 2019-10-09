Назван главный тормоз российской экономики

Недостаточный уровень спроса остается главным препятствием для развития российской экономики. К такому выводу пришли сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Института Гайдара в совместном мониторинге (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По подсчетам авторов, в сентябре в России сохранялись околонулевые темпы роста производства без предпосылок для существенного увеличения. При этом спрос также оставался на стабильном уровне в годовом выражении: после незначительного снижения в августе в сентябре был зафиксирован небольшой рост.

«В существующих условиях предприятиям относительно легко управлять своими запасами готовой продукции», — говорится в документе.

В сентябре была зафиксирована наивысшая за все время наблюдения положительная оценка самими предприятиями достаточности запасов — 78 процентов. Так же позитивно предприятия оценивали запасы сырья и материалов.

Чаще остальных факторов, мешающих выпускать больше продукции, предприятия называли недостаточный спрос — 52 процента. На втором месте — неясность текущей экономической ситуации и ее перспектив (49 процентов). 28 процентов респондентов назвали причиной недостаточный экспортный спрос.