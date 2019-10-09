Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.15
$
65.24
71.51
71.64
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.00
72.50
Индексы и котировки Brent
58.16
–0.02 Золото
1502.16
+0.08 РТС
1306.39
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
09.10
1.0962
–0.0058
24.09
1.1020
06.10
25.09
13.09

Назван главный тормоз российской экономики 

Lenta.ru 5 часов назад
Назван главный тормоз российской экономики
Фото: РИА Новости
Недостаточный уровень спроса остается главным препятствием для развития российской экономики. К такому выводу пришли сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Института Гайдара в совместном мониторинге (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
По подсчетам авторов, в сентябре в России сохранялись околонулевые темпы роста производства без предпосылок для существенного увеличения. При этом спрос также оставался на стабильном уровне в годовом выражении: после незначительного снижения в августе в сентябре был зафиксирован небольшой рост.
«В существующих условиях предприятиям относительно легко управлять своими запасами готовой продукции», — говорится в документе.
В сентябре была зафиксирована наивысшая за все время наблюдения положительная оценка самими предприятиями достаточности запасов — 78 процентов. Так же позитивно предприятия оценивали запасы сырья и материалов.
Чаще остальных факторов, мешающих выпускать больше продукции, предприятия называли недостаточный спрос — 52 процента. На втором месте — неясность текущей экономической ситуации и ее перспектив (49 процентов). 28 процентов респондентов назвали причиной недостаточный экспортный спрос.
Налоги от мошенников: как клюют на удочку лжечиновников
Последние новости
Россиянам нашли замену отдыху в Турции Россиянам нашли замену отдыху в Турции Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга» Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга» Разработан закон о блокировке электронной почты россиян Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
Комментарии1
Экономика , РАНХиГС , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России подорожает золото
В России подорожает золото
Роль экспортера газа предрекли Украине в США
Роль экспортера газа предрекли Украине в США
Россияне стали меньше брать займы
Россияне стали меньше брать займы
Россияне могут остаться без импортной воды
Россияне могут остаться без импортной воды5
«Россия» передаст «Победе» четыре Boeing 737
«Россия» передаст «Победе» четыре Boeing 737
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
00:20
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рынки
ВТБ перестал открывать вклады в евро
01:13
ВТБ перестал открывать вклады в евро
Компании Рынки
Украина становится жертвой политики США
01:10
Украина становится жертвой политики США
Экономика Статьи
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
02:38
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
Компании
На одну зарплату: где в России жить хорошо
00:50
На одну зарплату: где в России жить хорошо
Личный счет Статьи
«Северный поток-2»: что решила Дания
00:53
«Северный поток-2»: что решила Дания
Экономика Статьи
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
Экономист рассказал об угрозах для рубля
10:24
Экономист рассказал об угрозах для рубля
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение